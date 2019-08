Tỷ phú ấu dâm Mỹ ký vào di chúc 2 ngày trước khi tự tử

Các nhà chức trách Mỹ cho biết nhà tài phiệt Jeffrey Epstein đã ký vào di chúc liệt kê tài sản hôm 8/8 - chỉ hai ngày trước khi bị phát hiện tự tử tại phòng giam ở Trung tâm Cải huấn Metropolitan (MCC). Di chúc có tiêu đề "The 1953 Trust", được đặt theo năm sinh của Epstein, theo tiết lộ từ tòa án. Di chúc của tỷ phú 66 tuổi đã được đệ trình lên tòa án ở Quần đảo Virgin - nơi Epstein sở hữu hai hòn đảo, Little St. James và Great St. James. Trong đó, đảo Little St. James được đặt với loạt biệt danh như "Đảo ấu dâm", "Đảo Orgy", "Đảo tình dục kín đáo của Epstein"...

Nhà tài phiệt Jeffrey Epstein.

Tài liệu tiết lộ tài sản cá nhân của Epstein gồm 195 triệu USD cho các quỹ dự phòng và vốn cổ phần tư nhân, 113 triệu USD vốn cổ phần khác, 56 triệu USD tiền mặt, 14 triệu USD thu nhập cố định với 6 tài sản khác. Bộ sưu tập đồ cổ, nghệ thuật của Epstein chưa được định giá. Tuy nhiên, bản di chúc không đề cập tới người thụ hưởng.

Epstein còn sở hữu tòa lâu đài xa hoa trên đảo tư nhân Little St.James thuộc quần đảo Virgin trị giá 63 triệu USD, Đảo Great St. James, trị giá 22 triệu USD, một căn hộ ở Paris giá 8,6 triệu USD, một bất động sản Palm Beach, Florida 12 triệu USD, trang trại ở New Mexico giá 17 triệu USD. Riêng căn biệt thự sang trọng Manhattan được định giá 56 triệu USD, song phía công tố cho rằng nó phải 77 triệu USD.

Những tài liệu tòa án thu thập được cho thấy tài sản của Epstein trị giá khoảng 577 triệu USD. Và em trai của ông ta - Mark Epstein - là người thừa kế duy nhất.

Biệt thự ở Manhattan (New York - ảnh trái) và Palm Beach (Florida) của Epstein.

Tòa lâu đài xa hoa trên đảo tư nhân Little St. James.

Jeffrey Epstein được phát hiện tự tử trong nhà tù ở khu Manhattan, New York, Mỹ hôm 10/8, một tháng sau khi bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Chỉ một ngày trước đó, tòa án Mỹ công bố hàng trăm trang tài liệu về cáo buộc buôn người, lạm dụng tình dục của ông này. Nhà tài phiệt Mỹ đã chết nhưng các nhà chức trách khẳng định cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Một số nạn nhân của Epstein cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu được bồi thường sau cái chết của tỷ phú.

Huyền Anh (Theo Fox New)