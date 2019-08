Tỷ phú Jeffrey Epstein từng mời gọi 'các cô gái dễ thương' qua mục hẹn hò

"Chiến lược gia tài chính Jeffrey Epstein, 27 tuổi, chỉ trò chuyện với những người kiếm được hơn một triệu USD mỗi năm. Nếu bạn là một cô gái dễ thương ở Texas hãy viết thư cho ứng viên New York này về địa chỉ 55 Water St, tầng 49, NYC 10041", tạp chí Cosmopolitan số ra tháng 7/1980, đăng trong mục "người đàn ông độc thân của tháng", kèm tấm hình Epstein tóc xoăn đen, mặc vest, thắt cà-vạt đen.

Jeffrey Epstein xuất hiện trong mục quảng cáo tìm bạn đời của tạp chí Cosmopolitan số ra tháng 7/1980.

Theo Daily Beast, chuyên mục "hẹn hò" này của tạp chí dành cho nữ giới nổi tiếng tại Mỹ nhằm quảng cáo tìm bạn đời cho những người đàn ông độc thân thành đạt. Tờ này mô tả, nhà tài phiệt Mỹ, Jeffrey Epstein có một hồ sơ "bóng bẩy", là "người đàn ông độc thân sáng giá" của thành phố New York.

Tại thời điểm tháng 7/1980, Epstein là nhân viên ngân hàng Bear Stearns và địa chỉ nêu trong bản quảng cáo là trụ sở ngân hàng đầu tư ở Lower Manhattan.

Hiện không rõ có ai gặp gỡ Epstein thông qua bài viết quảng cáo của Cosmopolitan hay không. Đại diện truyền thông của tạp chí cũng không trả lời câu hỏi liên quan đến Epstein của Daily Beast để lại.

Jeffrey Epstein chụp hình cùng các cô gái.

Epstein (66 tuổi) sau này trở thành tỷ phú, chưa có vợ. Nhà tài phiệt Mỹ sở hữu nhiều biệt thự hạng sang, máy bay riêng và hai hòn đảo tư nhân. Hôm 6/7, Epstein bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại sân bay Teterboro ở New Jersey và bị tòa án New York truy tố hai tội danh tổ chức đường dây mại dâm, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Epstein bị cáo buộc trong giai đoạn 2002 - 2005 đã dụ dỗ các bé gái tuổi từ 13 đến 17 tới thăm biệt thự riêng tại Manhattan, New York và Palm Beach, Florida để massage khỏa thân, quan hệ tình dục. Tỷ phú Mỹ còn cho các nạn nhân vài trăm USD mỗi người nếu chiêu dụ thêm các cô gái cùng tuổi vào đường dây của mình. Jeffrey Epstein không nhận tội và được phát hiện cố tự tử tại nhà giam song đã được cấp cứu kịp thời.

Huyền Anh (Theo Daily Beast)