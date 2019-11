Ước mơ của những cụ già chưa một lần đi máy bay

Sáng 11/10 - hai ngày sau khi Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng gửi công văn, "đánh liều" xin Cục Hàng không Việt Nam một chiếc máy bay hỏng - các cư dân cao tuổi của Trung tâm tụ tập dưới ghế đá, bàn chuyện rôm rả về 'món đồ chơi khổng lồ", bằng phép màu nào đó, có thể sẽ xuất hiện lừng lững nơi đây.

Các cụ còn đề nghị điều dưỡng lên danh sách "đăng ký đi máy bay" ngay từ bây giờ, dù chưa có bất cứ mảy may nào cho thấy Cục Hàng không sẽ đồng ý với đề xuất của Trung tâm.

Các cụ ông, cụ bà tại trung tâm dưỡng lão.

Bà Phan Thị Kim Liên, đã 87 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn, tỉnh táo, nói chuyện rành rọt về "khối sắt" mà từ bé tới giờ bà chỉ nhìn thấy trên TV, chưa từng chạm vào nó.

Bà Liên sinh ra tại Hà Tĩnh, lập nghiệp ở Hà Nội 60 năm qua. Những ngày chưa vào Trung tâm, bà vẫn thường hỏi các con về cảm giác khi đi máy bay; ngồi máy bay rốt cuộc khác gì với xe khách...

Hào hứng, hạnh phúc, bà là người đầu tiên đăng ký "đi máy bay". "Biết tin trung tâm muốn xin chiếc máy bay, tôi phấn khởi lắm. Từ trước đến giờ có biết cái máy bay thật nó như thế nào đâu. Giờ mà được đặt chân lên đó thì sung sướng quá, chỉ nghĩ đến tôi đã thấy hạnh phúc rồi".

Bà Liên bị say xe nên chẳng mấy khi đi ôtô, bà thường đi xe ôm hoặc bảo con cái lấy xe máy chở đi. Cảm giác chóng mặt và nôn nao trong người do say xe khiến bà rùng mình. Dù vậy, nếu có thuốc chống say, bà nói sẽ quyết định đặt chân lên máy bay để biết nó to bao nhiêu, rộng đến mức độ nào.

Bà Phan Thị Kim Liên (áo trắng) trong buổi sinh hoạt tại trung tâm.

"Giờ tôi chỉ đợi máy bay về là sắp hành lý rồi đi. Lần này đi mà không say, tôi sẽ bảo con cái cho đi máy bay đến nhiều nơi trên thế giới", bà hăng say nói mà không biết rằng, chiếc máy bay đã hỏng, có xin về được cũng không thể cất cánh.

Ngồi cạnh bà Liên, bà Phạm Thị Hiền (75 tuổi) tiếp lời: "Nào đã có ai được đi máy bay đâu. Tôi còn chẳng bao giờ được đến gần nó. Chắc nó phải dài đến cả 40 mét, chở cả 50 người chứ ít đâu. Đấy là tôi nghĩ thế".

Bà Phạm Thị Hiền.

Nhà bà Hiền ở khu Văn Điển (Hà Nội) nhưng cả cuộc đời bà vẫn chưa đi hết huyện Thanh Trì. Khi nghe tin trung tâm xin máy bay về phục vụ các cụ, bà Hiền chẳng tin, bà nghĩ đó là chuyện bịa đặt, bởi xin một cái máy bay đâu phải điều đơn giản. Khi mọi người đăng ký đi máy bay, bà ban đầu từ chối bởi chắc gì mơ ước đã thành sự thật.

Nhưng sau đó một ngày, bà Hiền nói nhỏ với một điều dưỡng viên: "Thế máy bay có về thật không, về được thì cho tôi đăng ký một suất nhé". Bà Hiền chia sẻ mong được "bay" đến Lai Châu, Sơn La để biết đây biết đó, biết cảnh núi rừng ra sao hoặc biết "miền Nam như thế nào".

Bà còn bàn với mọi người nếu đi du lịch sẽ mang theo vài bộ quần áo, một chai nước rồi cả cơm nắm ăn cho chắc bụng. Thấy mọi người bàn bạc việc chuẩn bị quần áo, một cụ ông chặn lại: "Chắc gì đã xin được máy bay, đó là tài sản của nhà nước, đâu phải muốn xin là xin, muốn bán là bán".

Những hình ảnh dễ thương của các cụ tại trung tâm.

Bỏ ngoài tai lời các ông, bà Nguyễn Thị Thụ (89 tuổi) nói đã vài lần thấy máy bay bay qua nhà, nhưng nhìn từ dưới lên, chúng còn bé hơn cả lòng bàn tay. Bà Thụ mong ước được một lần nhìn thấy máy bay ngoài đời, được chụp ảnh kỷ niệm.

Anh Nguyễn Công Hồng Duyên (bảo vệ tại trung tâm) tâm sự: "Chẳng biết có thực hiện được hay không nhưng trước mắt là thấy các cụ vui. Mấy ngày nay các cụ bàn tán sôi nổi lắm, ngày nào cũng hỏi bao giờ có máy bay, phải thông báo trước để các cụ chuẩn bị hành lý? Các cụ cứ vui vẻ là mừng rồi".

Gần trưa, mọi người bắt đầu về phòng nghỉ. Trước khi về, bà Liên còn nhắc lại: "Bao giờ máy bay về nhớ bảo bà nhé!".

Chiếc máy bay bị bỏ quên.

Ngày 9/10, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng gửi công văn gửi đến Cục Hàng không VN, xin chiếc máy bay bỏ quên nhiều năm, làm mô hình phục vụ những người già chưa từng ngồi máy bay.

Công văn có đoạn viết: "Nhiều người cao tuổi đang sống tại Trung tâm luôn ao ước một lần được trải nghiệm ngồi trên máy bay, trong khi hiện tại sức khoẻ không cho phép để di chuyển bằng máy bay thực sự. Trong lúc đang tìm cách để hiện thực hoá ước mơ của các cụ, chúng tôi biết rằng hiện sân bay Nội Bài đang giữ một chiếc máy bay bị bỏ quên 12 năm.

Chính vì vậy, chúng tôi đánh liều gửi công văn này đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho Trung tâm xin chiếc máy bay, không chỉ phục vụ cho các cụ đang sống tại trung tâm mà những người cao tuổi khác có mong muốn tương tự".

Trong trường hợp Cục Hàng không không thể cho, Trung tâm đề nghị đổi 3 suất dưỡng lão trong 12 năm (tương đương hơn 3,8 tỷ đồng) để lấy máy bay.

Chiếc Boeing 727-200 mà Trung tâm dưỡng lão xin mang số hiệu XU-RKJ của hãng Royal Khmer Airlines được cấp phép bay chặng Xiêm Riệp - Hà Nội từ mùa hè năm 2007. Sau vài chuyến, Boeing 727 phải dừng hoạt động vì trục trặc kỹ thuật. Từ tháng 8/2007, Boeing 727 bị bỏ lại ở Sân bay Nội Bài. Hiện máy bay bị hỏng nặng, không còn khả năng cất cánh.

Cục Hàng không Việt Nam chưa hồi đáp đề nghị của Trung tâm này.

Thúy Quỳnh