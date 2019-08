Vlogger nổi tiếng PewDiePie kết hôn sau 8 năm hẹn hò

Tối 20/8, trên trang cá nhân, PewDiePie đăng tải hình ảnh cùng bạn gái Marzia Bisognin mặc lễ phục trong lễ đường. Dưới bức ảnh, PewDiePie viết: 'We are married! I'm the happiest I can be. I'm so lucky to share my life with this amazing woman" (Tạm dịch: Chúng tôi đã kết hôn rồi! Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi thật quá may mắn khi được chung sống với người phụ nữ tuyệt vời này). Cách đó hai ngày, PewDiePie chia sẻ rất muốn kết hôn với Marzia. Khi đó, fan của anh chỉ xem đó là lời nói vui.

PewDiePie và Marzia Bisognin.

Ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi.

Marzia Bisognin cảm thấy mình là người may mắn nhất khi từ nay sẽ gọi PewDiePie làm chồng đến suốt cuộc đời. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào 19/8. Đúng ngày này cách đây 8 năm, họ gặp nhau. Hàng loạt vlogger nổi tiếng như Jack Septic Eye, Leslie Mosier, KickThePJ... để lại lời chúc phúc khi hay tin.

PewDiePie và Marzia bên nhau 8 năm, từ 2011 qua lời giới thiệu của một người bạn. Bạn của Marzia nói với cô rằng "hãy xem tên ngốc này chơi trò chơi điện tử". Marzia đã bị cuốn hút bởi sự thông minh, hài hước của PewDiePie.

PewDiePie, sinh năm 1989, người Thụy Điển, tên thật là Felix Kjellberg. Nhiều năm liền, Felix giữ kỷ lục là vlogger có lượng người theo dõi nhiều nhất thế giới. Hiện, kênh Youtube của anh có gần 100 triệu subscriber.

Marzia Zoffia Bisogin, sinh năm 1992, từng là hotgirl Youtube thiên về mảng thời trang, làm đẹp. Tuy nhiên, tháng 10/2018, Marzia từ bỏ Youtube vì cảm thấy không được là chính mình. Hiện cô tập trung vào cửa hàng riêng thiên về thiết kế, trang trí, DIY...

Quỳnh Anh