Xuân Trường bị trêu sến sẩm khi đăng ảnh thân thiết với Tuấn Anh

Sáng 30/7, tiền vệ Lương Xuân Trường đăng một bức ảnh "tình cảm" với người bạn cùng CLB HAGL - tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trên trang cá nhân. Cả hai khoác vai, xoa đầu nhau ăn mừng chiến thắng sau cú đúp của Xuân Trường trong trận đấu với CLB Thanh Hóa.

Xuân Trường đăng kèm dòng chú thích với nội dung khá mùi mẫn bằng tiếng Anh: "Don’t walk behind me, I may not lead. Don’t walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend" (Tạm dịch: Đừng đi sau lưng tôi, tôi không muốn dẫn dắt. Đừng đi phía trước tôi, tôi không muốn đi theo. Hãy đi bên cạnh và làm bạn của tôi)".

Xuân Trường và Tuấn Anh ăn mừng chiến thắng trước CLB Thanh Hóa.

Bức ảnh nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận sau vài giờ đăng tải. Nhiều tuyển thủ ở ĐTQG cũng tranh thủ vào trêu chọc Xuân Trường bởi chẳng mấy khi "Híp Híp" lại tình cảm đến thế. Đôi trưởng Quế Ngọc Hải trêu chọc: "Viết tiếng Việt cũng được mà, làm gì phải khổ thế?". Xuân Trường không vừa "đanh đá" đáp: "À tại em không muốn anh hiểu đó". Quế Ngọc Hải đành chữa cháy bằng cách lôi kéo thêm Đức Huy vào: "Tao hiểu hết đấy, sợ Huy không hiểu thôi".

Nhiều đồng đội khác cũng hùa vào trêu chọc nam cầu thủ là sến sẩm. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh dí dỏm: "Thật may mắn khi được là đồng đội của Xuân Trường"; Nguyễn Thành Chung nói: "Thật may mắn khi không cùng huyện Xuân Trường"; Trung vệ Bùi Tiến Dũng hồi tưởng: "Tấm hình này làm tôi nhớ lại năm ấy, ông có nhớ không?".

Nguyễn Tuấn Anh - Lương Xuân Trường là đôi bạn thân thi đấu cùng CLB HAGL. Quãng thời gian Xuân Trường "chật vật" thi đấu ở Thái Lan, Tuấn Anh luôn âm thầm cổ vũ phía sau. Khi Xuân Trường trở về, cả hai luôn kề vai sát cánh, trở thành cặp tiền vệ "sát thủ" của đội bóng phố núi.

Trong 2 trận đấu gần đây nhất của HAGL, cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều lần lượt lên tiếng bằng những siêu phẩm đẹp mắt. Ở trận đấu với CLB Thanh Hóa trong vòng 18 V-League, Xuân Trường là người lập cú đúp giúp HAGL mang về chiến thắng.

Xuân Trường ghi cú đúp sút phạt, HAGL thắng nghẹt thở Xuân Trường giúp HAGL chiến thắng nghẹt thở.

Quỳnh Anh