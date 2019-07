Kiểu chụp bắt mọi khoảnh khắc của Nokia smartphones khiến teen thích mê

Thương hiệu Nokia mang đến phong cách chụp ảnh mới lạ khi tạo khu vực chụp ảnh đa chiều cùng chiếc smartphones của hãng, dành các bạn trẻ trải nghiệm một xu hướng độc đáo trên thế giới.

Xu hướng chụp ảnh "motion" lần đầu tiên Nokia mang tới Việt Nam

Các bạn hưởng ứng nhiệt tình xu hướng chụp ảnh "motion" của Nokia smartphones.

Khu vực chụp ảnh đa chiều cùng Nokia smartphones có mặt tại đêm Gala chuỗi sự kiện "Beauty Of Yesterday" do do Vietnam Academy Fashion (VFA) tổ chức và Intel Creator Bootcamp 2019. Tại 2 sự kiện này, các bạn trẻ thỏa sức trải nghiệm xu hướng chụp ảnh mới lạ. Tại khu vực chụp ảnh này, cụm từ "thần thái thời trang chuyển động" lần đầu được nhắc đến nhận được sự đón nhận của nhiều bạn trẻ tham dự.

Kỷ lục Việt Nam "Bức ảnh đa chiều được chụp cùng lúc trong 1 giây bằng nhiều điện thoại Nokia nhất"

Tại khu vực này, 24 chiếc Nokia smartphones được thiết lập để ghi lại tất cả chuyển động của cơ thể người tạo dáng và cho ra bức ảnh mang tên "stop motion" một giây sáng tạo. Không chỉ chuyển động của cơ thể mà ngay cả không gian cũng được chụp lại giúp những dáng "pose" của các bạn trẻ thêm thần thái. Công nghệ qua lăng kính của xu hướng chụp ảnh "motion" trở nên độc đáo và màu sắc mà không hề trừu tượng, giúp thời trang Việt thêm điểm nhấn.

Người mẫu Khánh Linh – The Face thể hiện thần thái thời trang chuyển động tại khu vực chụp ảnh đa chiều cùng Nokia smartphones.

Theo đại diện ban tổ chức, công nghệ ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, nhưng thời trang là một trong những khía cạnh công nghệ chưa tiếp cận nhiều. Với khu vực chụp ảnh đa chiều cùng Nokia smartphones đã xóa bỏ ranh giới thời trang – công nghệ và mang đến những điều mới mẻ cùng phong cách chụp ảnh "motion". Người mẫu Khánh Linh The Face thực hiện những cú "pose" thể hiện thần thái và toát lên vẻ đẹp của trang phục được ví nhanh như 24 hình một giây với Nokia smartphones.

Đại diện HMD Global nhận kỷ lục từ TS.Luật sư Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

Nhờ vào nỗ lực mang đến xu hướng chụp ảnh "motion" cùng khu vực chụp ảnh đa chiều, thương hiệu Nokia xác lập kỷ lục "Bức ảnh đa chiều được chụp cùng lúc trong một giây bằng nhiều điện thoại Nokia nhất". Đây được xem là một cột mốc quan trọng của Nokia smartphones trong những năm quay trở lại thị trường Việt, kỷ lục này thể hiện năng lực của những chiếc camera Nokia được cải tiến AI mang đến những xu hướng chụp ảnh mới mẻ cho giới trẻ.

Kỷ lục này không dừng lại ở một giây hay 24 chiếc Nokia smartphones mà còn là dấu ấn của sáng tạo, tiên phong theo một công nghệ, tối ưu cho người tham dự các sự kiện có những tấm ảnh đạt góc độ và tốc độ. Giới trẻ nay đã có thêm một xu hướng chụp ảnh mới, thêm vào phong cách thả dáng của mình và tự tin khẳng định cá tính của bản thân cùng khu vực chụp ảnh đa chiều cùng Nokia smartphones.

Giới trẻ phát cuồng vì xu hướng chụp ảnh mới từ Nokia Smartphones

