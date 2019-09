Phiên bản chibi ngộ nghĩnh về người nổi tiếng

Freddie Mercury (1946 - 1991) là ca sĩ, nhạc sĩ, đồng thời là một nhà sản xuất âm nhạc người Anh. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là ca sĩ hát chính và người sáng tác cho ban nhạc rock Queen. Mercury nổi tiếng với phong cách trình diễn hào hoa trên sân khấu và giọng hát nội lực mạnh mẽ trong phạm vi bốn quãng tám. Với vai trò nhạc sĩ, Freddie Mercury sáng tác nên rất nhiều bài hit nổi tiếng như Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, We Are the Champions...