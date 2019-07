Nhiều bạn nhỏ trải nghiệm mùa hè ở Apax Summer Camp 2019

Tìm hiểu làng nghề truyền thống tại Bát Tràng

Tại làng gốm, các bạn học sinh được các nghệ nhân trực tiếp giới thiệu về nghề làm gốm, quy trình cho ra đời sản phẩm và được tự tay trổ tài nặn đồ gốm theo ý thích. Chỉ sau khoảng 20 phút, các bạn nhỏ đã quen dần với các thao tác và tỉ mỉ tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Những khối đất sét dần trở thành những chiếc cốc, chiếc bát hay lọ hoa xinh xắn. Qua trải nghiệm này, các bạn học sinh đã hiểu hơn về làng nghề truyền thống của Hà Nội và có thêm nhiều kiến thức mới vô cùng bổ ích về lịch sử và văn hóa dân tộc.

Các bạn nhỏ được nghệ nhân hướng dẫn quy trình làm gốm

Trở thành kỹ sư giao thông nhí cùng chương trình STEAM

Sau ngày đầu tiên tìm hiểu tại làng gốm Bát Tràng, các bạn nhỏ bước sang ngày thứ 2 với rất nhiều trải nghiệm của thế giới khoa học trong chương trình STEAM.

Với chủ đề Kỹ sư giao thông, các em đã hiểu hơn về nguyên lý hoạt động của những phương tiện giao thông thường ngày và học được rất nhiều từ tiếng Anh mới thông qua sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô nước ngoài. Hầu hết các bạn nhỏ đều quen thuộc với những món đồ chơi như ô tô hay máy bay giấy song được tận tay chế tạo ra mô hình của những phương tiện này bằng vật liệu tái chế lại là một hoạt động hoàn toàn mới lạ. Quan trọng hơn, các kỹ sư nhí đã "sáng chế" và cho ra đời cho những chiếc ô tô, máy bay độc đáo từ bìa carton và chai nhựa có thể chạy bon bon ngay trong phòng học của mình.

Chiếc máy bay độc đáo làm từ vật liệu tái chế đã sẵn sàng cất cánh

Ở những buổi học tiếp theo, các bạn nhỏ đón chờ thử thách thú vị hơn với độ khó tăng dần là chế tạo mô hình tàu lượn trên không và máy bắn đá. Khác với ô tô hay máy bay, tàu lượn là mô hình với độ khó cao, cần sự phối hợp hiệu quả giữa cô và trò để chế tạo thành công.

Chỉ sau một buổi học, các bạn học sinh Apax đã biến phòng học của mình thành một công viên giải trí mini đầy ắp tiếng cười với những chiếc tàu lượn mô hình. Qua thử thách này, các bạn nhỏ còn học được cách phối hợp cùng nhau để làm việc nhóm hiệu quả - một kỹ năng cần thiết của những nhà lãnh đạo tương lai.

Các bạn nhỏ học cách phối hợp làm việc nhóm hiệu quả

Làm quen với thói quen "Sống chủ động" – 1 trong 7 thói quen của bạn trẻ thành công

Bên cạnh những trải nghiệm thú vị về khoa học, kỹ năng mềm cũng là một phần được chú trọng trong Apax Summer Camp 2019. Ngay trong tuần đầu tiên, các bạn nhỏ được học về lối sống chủ động - thói quen đầu tiên trong 7 thói quen thành công của chương trình quản trị bản thân The Leader in Me.

Đối với bất kỳ lĩnh vực nào, chủ động trong mọi việc và có trách nhiệm với suy nghĩ, hành động của mình luôn là yếu tố giúp cácbạn nhỏ kiên trì hoàn thành tốt những mục tiêu mà mình đặt ra. Qua giờ học với thầy cô nước ngoài, các em còn học được kỹ năng thuyết trình - một kỹ năng quan trọng thúc đẩy sự tự tin không chỉ trong quá trình chinh phục tiếng Anh mà còn trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống.

Bước sang tuần thứ hai với chủ đề Khám phá tự nhiên, các bạn nhỏ đã sẵn sàng cho những hành trình mới, kiến thức mới và trải nghiệm mới, mang lại cho các em học sinh sức khỏe tốt và tinh thần phấn chấn trước thềm năm học mới.

Nguyễn Hoàng