Thêm 12 gia đình Hà Tĩnh, Nghệ An trình báo con mất tích ở Anh

"Ngoài trường hợp của Phạm Thị Trà My ở thị trấn Nghèn được thông tin hôm qua, thêm 7 người ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mới xác nhận sáng nay. Trong đó xã Thiên Lộc có 5 người, mỗi xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc có một người", ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, nói.

Sáng 26/10, đến nhà 5 gia đình, ông Cường được cho biết một số người Việt Nam đang làm việc ở Anh đã gọi điện thoại thông báo cho các gia đình này việc con họ mất tích từ hôm 23/10.

"Những người mất tích có hai tốp. Một tốp mới đi từ Việt Nam sang Pháp hồi tháng 10, tốp khác đã làm việc ở Pháp và Đức nhiều năm, chưa rõ họ có liên lạc và cùng đi trên một chuyến xe để đi từ Pháp sang Anh hay không", ông Cường nói và cho hay đã trao đổi, khuyên họ nên hợp tác trình báo để chính quyền, không nên giấu thông tin.

Anh Nguyễn Đình Lượng được người nhà lập bàn thờ vọng, sau nhiều ngày mất liên lạc. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Đình Gia, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc nói có con trai Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) làm việc ở Pháp một năm nay, trung tuần tháng 10 gọi điện về thông báo sắp sang Anh làm việc. Tuy nhiên đến ngày 23/10, gia đình không thể liên lạc được nữa. Ông đã làm đơn gửi UBND xã Thanh Lộc nhờ hỗ trợ.

Người nhà nạn nhân tên Hùng, trú xã Thiên Lộc cũng xác nhận đã làm đơn gửi UBND xã Thiên Lộc nhờ hỗ trợ. Anh Hùng làm việc ở Đức từ lâu, vừa rồi thông báo với gia đình chuẩn bị sang Anh làm việc và mất liên lạc từ ngày 23/10.

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cho biết đang liên lạc với các huyện và đơn vị liên quan để xác minh thông tin một số lao động quê Hà Tĩnh nghi mất tích ở Anh.

"Nếu đúng các nạn nhân quê Hà Tĩnh, người nhà cần làm đơn gửi ra Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đề nghị Đại sứ quán ở Anh làm thủ tục, đưa thi thể về nước", lãnh đạo Sở Ngoại vụ nói.

Tính đến chiều 26/10, Hà Tĩnh có 9 trường hợp xác nhận với chính quyền địa phương có con mất tích ở Anh. Trước đó, tại Hà Tĩnh còn có trường hợp gia đình ông Bùi Chính (trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) trình báo có con trai là anh Bùi Thái Thắng bị mất tích ở Anh.

Tại Nghệ An, tính tới trưa 26/10, 5 gia đình tại các xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành), xã Hưng Đông (thành phố Vinh) đã báo có con mất tích ở Anh. Nhà chức trách Nghệ An đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xác minh song cho rằng việc trình báo chủ yếu dựa vào thông tin qua người thân của họ từ Anh thông báo về. Các gia đình cần đợi công bố chính thức từ nhà chức trách nước sở tại.