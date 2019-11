Tiết lộ về điểm dừng chân bí ẩn của container chở 39 thi thể

Dữ liệu GPS (hệ thống định vị toàn cầu) cho thấy một trong những điểm dừng đầu tiên của chiếc container đông lạnh là ở ngã tư quận Monaghan vào 15/10, trước khi đi vào Bắc Ireland. Chiếc container sau đó quay trở lại Dublin và đến Holyhead ở Bắc Wales vào ngày hôm sau. Trong thời gian ở Anh, container đã tới Dover và sau đó thực hiện hành trình qua nhiều địa điểm, bao gồm Thurrock, hạt Essex và lục địa châu Âu trong khoảng thời gian từ 17 đến 22/10 trước khi thực hiện hành trình cuối cùng đến Purfleet ở Essex.

Người đàn ông đã thuê chiếc container chứa 39 thi thể được xác định là Ronan Hughes. Ông Hughes đã ký văn bản hợp đồng cho thuê bằng tên này, theo Irish Times.

Địa chỉ được đưa ra trong hợp đồng cho thuê của Ronan Hughes khớp với địa chỉ của hãng vận tải C Hughes Transport. C Hughes Transport bị giải thể vào năm 2017. Nhưng C Hughes Logistics liệt kê địa chỉ kinh doanh của mình dọc theo một trang trại ở hạt Monaghan trên biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland. Ông Ronan Hughes sống cách đó không xa, ngay sát biên giới Cộng hòa Ireland.

Xe tải A C Hughes nhìn thấy gần địa chỉ kinh doanh của C Hughes Transport ở Tyholland, Ireland.

Khi ký giả MailOnline đến thăm nhà hôm 25/10, ông Hughes không đưa ra bình luận. Tuy nhiên, một chiếc xe tải với phù hiệu C Hughes được nhìn thấy đã đậu ở một sân gần nhà người này.

Ông Hughes được cho là đã thuê container làm lạnh từ công ty Global Trailer Rens Europe (GTR) có trụ sở tại Dublin, Ireland. Không có dấu hiệu cho thấy Ronan Hughes biết chiếc container dùng để làm gì hoặc điểm đến ở đâu.

Tờ Irish Times cho rằng, GTR cũng cho hay họ "hoàn toàn không biết container" được dùng để làm gì. Daniel McNamee - luật sư đại diện của GTR, cho hay khách hàng của ông chỉ biết sự việc khi một người quen nhận ra huy hiệu trên xe. "Lần đầu anh ta nghe về nó là khi nhận được tin nhắn WhatsApp nhắc rằng nhìn thấy huy hiệu trên chiếc xe liên quan đến vụ việc", ông nói.

Địa chỉ trong hợp đồng cho thuê của Ronan Hughes khớp với địa chỉ của hãng vận tải C Hughes Transport.

Cảnh sát xác nhận container từ cảng Zeebrugge, Bỉ vượt biển bằng phà Clementine đến cảng Purfleet, hạt Essex, Anh lúc 0h30 sáng 23/10. Tại đây, tài xế Maurice Robinson (25 tuổi) nhận container lúc 1h05 ngày 23/10 và di chuyển đến công nghiệp Waterglade, Essex thì phát hiện 39 người đã chết bên trong. Anh ta đã thông báo cho nhà chức trách. Cảnh sát đến hiện trường vào 1h40 sáng cùng ngày. Chia sẻ với Guardian, Joachim Coens - Giám đốc điều hành cảng Zeebrugge thừa nhận khu vực này không được trang bị máy quét ảnh nhiệt và chỉ 1% số container qua đây được quét tia X.

Chiếc container chở 39 thi thể tại khu công nghiệp Waterglade, Essex hôm 23/10,

Cảnh sát Essex đã bắt 4 nghi phạm. Trong đó, tài xế Maurice Robinson bị truy tố với tội danh ngộ sát 39 người, buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Những người bạn của Robinson cho biết, anh ta từng làm việc cho C Hughes Transport.

Những người khác đang bị giam giữ gồm cặp vợ chồng Joanna Maher và Thomas. Ông trùm vận tải Maher đến từ Warrington, và là chủ sở hữu cuối cùng của chiếc xe tải. Một người đàn ông 48 tuổi khác đến từ Bắc Ireland bị bắt tại sân bay Stansted.

Cảnh sát Ireland hôm 26/10 bắt một người đàn ông 23 tuổi được cho là nghi phạm thứ 5 nhưng nhà chức trách sau đó nói với Sun Online rằng anh ta bị bắt với các cáo buộc "không liên quan" tới thảm kịch ở Essex.

Tất cả thi thể đã được đưa từ cảng Tilbury đến bệnh viện Broomfield ở thị trấn Chelmsford, Essex để bắt đầu quá trình nhận dạng và xác định quốc tịch. Cảnh sát Essex cho biết sẽ áp dụng tiêu chuẩn nhận dạng quốc tế DVI để xác định danh tính nạn nhân.

Cơ quan chức năng Việt Nam đang hỗ trợ Anh thúc đẩy quá trình nhận dạng nạn nhân chết trong xe container. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Trong trường hợp bạn ở Anh, hãy báo cáo thông tin qua trang web Báo cáo sự cố chính của Cảnh sát Anh hoặc liên hệ với đường dây nóng chuyên dụng 0800 056 0944 nếu bạn sống ở Anh và 0044 207 158 0010 nếu bạn quay số quốc tế.

