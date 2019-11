Back to Ione

Trò 'mèo vờn chuột' trong hành trình liều lĩnh của người di cư vào Anh

Cảng Zeebrugge (Bỉ) trở thành địa bàn hoạt động của những người di cư ôm mộng vượt biên vào Anh bất chấp nguy hiểm cận kề.

Một người di cư chia sẻ với The Sun : "Ở đây (Zeebrugge - PV), có nhiều cơ hội để tới Anh hơn". Bất chấp rủi ro, người đàn ông cho biết hàng đêm anh ta đều gắng tìm cách lẻn vào cảng, đánh canh bạc cuộc đời bằng con đường vượt biên nguy hiểm mong hướng tới cuộc sống mới ở Anh.

Những người đàn ông trèo qua hàng thép gai hoặc nằm dưới lùm cỏ để ẩn náu. Ảnh: The Sun.

Trong khi cảnh sát đang ráo riết truy lùng nhóm đưa người ra nước ngoài trái phép đứng sau thảm kịch 39 người chết trong container, người dân địa phương ở Zeebrugge kể về cuộc khủng hoảng gây sốc diễn ra ngay trước cửa nhà họ.

Kevin Pearson là nhân viên tại cảng Zeebrugge, anh thành lập nhóm cộng đồng Night Watch để theo dõi hoạt động của những người di cư. Anh cho biết, anh nhìn thấy những người di cư tìm cách trèo qua hàng rào thép gai và chạy về phía phà hay container gần đó mỗi đêm. "Họ được rỉ tai rằng, đi bằng tàu thủy tới Anh sẽ dễ dàng hơn. Đó là lý do họ tới đây", Kevin nói.

Theo Pearson, cảnh tượng thường diễn ra giống như "trò mèo vờn chuột", khi người di cư muốn lẻn vào trong cảng và cảnh sát cố ngăn chặn họ bằng mọi cách.

Chỉ trong một đêm, ký giả của The Sun cũng chứng kiến những người di cư trườn bò qua bãi cỏ cao để tránh cảnh sát và chó nghiệp vụ. Họ đi lòng vòng quanh cảng, chờ tới khi không thấy ai xung quanh rồi lẻn vào. Dọc theo hàng rào dây thép gai là những lỗ thủng do người di cư đục cắt để đột nhập vào bên trong. Trong khi đội an ninh cố gắng vá các lỗ thủng thì đêm hôm sau chúng lại xuất hiện, thậm chí nhiều hơn.

Bằng chứng khác về những nỗ lực của người di cư là găng tay bị mắc vào dây thép gai và hàng rào bị xé toạc từ nơi họ cố trườn qua. Hiện chưa rõ bao nhiêu người đã di cư thành công bằng cách này. Các nguồn an ninh nói rằng họ chứng kiến 20 người di cư bị bắt trong đêm. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, họ chỉ đơn giản là quay trở về và thử lại ở lần tiếp theo.