Vụ nữ sinh chết bất thường: Bà nội nạn nhân bị triệu tập

Liên quan đến cái chết bất thường của nữ sinh lớp 6 Nguyễn Thị T, sáng 6/11, ông Phạm Văn Luyến, - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An - cho iOne biết, công an đã triệu tập bà H (bà nội của em T) để phục vụ điều tra.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Dân Trí.

Theo lãnh đạo xã Hậu Thành, trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, khoảng 17h chiều ngày xảy ra vụ việc (3/11), T đi xe đạp điện đến quán tạp hóa để đón bà nội. Sau đó bà H gửi xe của mình lại quán rồi đi cùng cháu. Khoảng 18h45 phút cùng ngày, bà H đi bộ quay lại lấy xe mà không có cháu gái đi cùng.

Theo ông Luyến, bà H. được cho là người cuối cùng gặp nữ sinh T trước khi em mất tích rồi được phát hiện đã tử vong ở đập nước. "Sau khi trở lại quán tạp hóa để lấy xe, 21h cùng ngày, bà này bắt xe khách đi Hà Nội làm giúp việc", chủ tịch xã cho hay.

Tối 4/11, cơ quan công an đã mời bà H từ Hà Nội về ngay trong đêm. Cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh, khai thác tại trụ sở công an xã. Đến 2h sáng 5/11, bà H tiếp tục được chuyển tới Công an huyện Yên Thành. "Hiện tại, bà H vẫn đang ở trụ sở cơ quan công an", lãnh đạo xã Hậu Thành nói.

Ông Luyến cũng thông tin thêm, gia đình T có 4 anh chị em, bố mẹ đi làm ăn xa, bố em mới về quê được vài tháng. T sống cùng ông bà từ nhỏ.

Trước đó, chiều 3/11, nữ sinh Nguyễn Thị T (lớp 6 trường THCS xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành dự sinh nhật bạn. Khoảng 16h30 cùng ngày, em T ra về trước vì nhà xa, sợ trời tối. Tuy nhiên, đến tối muộn gia đình vẫn không thấy con về nhà nên đã đi tìm. Rạng sáng 4/11, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, xe đạp điện để trên bờ. Đến 5h30 sáng 5/11, phát hiện thi thể em T nổi lên ở đập nước.

Thúy Quỳnh