10 nữ thần thế hệ mới của màn ảnh Nhật

Bảng xếp hạng những diễn viên xinh đẹp dưới 24 tuổi do trang Rankingoo tổng hợp dựa trên bình chọn của người dùng mạng Nhật Bản.

1. Hirose Suzu

Xếp vị trí đầu tiên là nữ diễn viên Hirose Suzu với 2.252 bình chọn. Cô sinh năm 1998, được gọi là "viên ngọc quý" của làng phim xứ mặt trời mọc. Tài năng của Hirose Suzu được công nhận với những giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật Bản như Diễn viên mới xuất sắc 2016, Nữ diễn viên chính xuất sắc 2017, Nữ diễn viên phụ xuất sắc 2018. Nhan sắc đẹp tự nhiên và khí chất đặc biệt của Hirose Suzu giúp cô luôn tỏa sáng trên màn ảnh. Hirose cũng là người mẫu quảng cáo đắt show tại quê nhà.



2. Kanna Hashimoto

Kanna Hashimoto xếp vị trí thứ hai, nhận được 1.203 bình chọn. Mỹ nhân sinh năm 1999 là diễn viên kiêm thành viên của girlgroup Rev.from DVL. Cô nổi tiếng từ năm 14 tuổi với biệt danh "mỹ nữ nghìn năm có một" nhờ vẻ ngoài thanh thuần, trong sáng. Về đời tư, dù vướng nhiều tranh cãi, Kanna Hashimoto hiện vẫn là mỹ nữ đình đám làng giải trí Nhật Bản.



3. Tao Tsuchiya

Nữ diễn viên Tao Tsuchiya đứng vị trí thứ ba. Mỹ nhân sinh năm 1995 được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, diễn xuất đáng yêu. Cô từng đóng các phim như Orange, P and JK, Tori Girl...

4. Ayami Nakajo

Ayami Nakajo sinh năm 1997, nổi tiếng với nhan sắc vượt trội. Năm 2018, cô tham gia một số phim như Nisekoi: False Love, 3D Kanojo: Real Girl. Dù vậy, khán giả vẫn tiếc nuối khi Ayami còn thiếu một vai diễn đột phá trên màn ảnh.



5. Haruna Kawaguchi

Vị trí thứ năm thuộc về Haruna Kawaguchi. Nữ diễn viên sinh năm 1995 sở hữu vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật Bản và được đánh giá là diễn viên tài năng. Haruna được biết đến với vai chính trong những bộ phim như Ouran High School Host Club, POV: Norowareta Film, Zekkyō Gakkyū...

6. Minami Hamabe

Minami Hamabe là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của làng phim Nhật Bản. Mỹ nhân sinh năm 2000 bắt đầu đóng phim từ năm 11 tuổi. Vai diễn nổi bật của cô trong 2019 là Yumeko Jabami trong series live-action Kakegurui. Cô sở hữu gương mặt được ví như nhân vật bước ra từ truyện tranh.



7. Mio Imada

Mio Imada sinh năm 1997, có biệt danh "nữ thần thơ ngây" với phái nam xứ mặt trời mọc. Mio Imada tham gia nhiều bộ phim, trong đó nổi bật là The Public Enemy, Double Mints, Bus Jack Returns, Boys Over Flowers Season 2...



8. Matsuoka Mayu

Matsuoka Mayu sinh năm 1995, được đánh giá là diễn viên vừa có tài vừa có sắc. Những bộ phim cô từng tham gia là Chihayafuru 2, The Kirishima Thing, Nữ thợ lặn, Kẻ trộm siêu thị...



9. Elaiza Ikeda

Elaiza Ikeda sinh năm 1996, có vẻ đẹp lai pha trộn giữa ba dòng máu Nhật Bản - Philippines - Tây Ban Nha. Cô bước chân vào làng giải trí năm 13 tuổi, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt xinh như búp bê và thân hình nóng bỏng. Những bộ phim Elaiza từng tham gia là Isle of Dogs, My Little Monster, Himana Joshidai Sei, Sunny, Cherry Boys... Elaiza còn được biết đến là nữ diễn viên không ngại đóng cảnh nóng, khoe thân táo bạo.