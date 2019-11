Back to Ione

3 cảnh khiến người xem xúc động trong 'Extraordinary You'

Drama 'Extraordinary You' khiến trái tim khán giả rung động với diễn biến câu chuyện thanh xuân học đường lạ lùng và khó đoán trước.

Extraordinary You (Tình yêu khác thường) xoay quanh một nữ sinh trung học tên Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) - cô gái xinh đẹp, giàu có. Tuy nhiên cuộc đời không như là mơ, Dan Oh phát hiện số phận cô sẽ phải sống và hành động theo sự sắp xếp sẵn của kịch bản một cuốn truyện tranh.

Không chịu chấp nhận số phận phũ phàng, Dan Oh quyết tâm thay đổi các tình tiết, phân cảnh mà cô nàng biết trước trong truyện. Tuy nhiên, trong quá trình "viết lại cuộc đời", cô gặp rất nhiều khó khăn. Extraordinary You muốn cho khán giả thấy rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ để con người tạo nên điều kỳ diệu, thậm chí là điên rồ.

Poster phim.

Dưới đây là 3 cảnh phim khiến khán giả xúc động trong những tập đầu tiên của Extraordinary You.

* Lưu ý: bài viết tiết lộ nội dung phim

1. Giọt nước mắt của Dan Oh

Dan Oh đau lòng khi biết bản thân chỉ là một nhân vật phụ trong truyện và không có nhiều thời gian để sống với căn bệnh tim mình mắc phải. Cô sẽ làm gì để thay đổi số phận chết trẻ? Trong chuyến tham gia trại hè cùng bạn bè, Dan Oh ngồi thẫn thờ bên dòng sông, xếp những viên đá thành một tòa tháp.

"Tôi muốn sống", cô tự nói với lòng mình, thể hiện mong muốn về khao khát cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, tòa tháp cô xếp cứ thế rơi xuống khiến Dan Oh trở nên tuyệt vọng. Khoảnh khắc Dan Oh bật khóc khiến người xem đồng cảm với cô gái trẻ này.

2. Lần xuất hiện đầu tiên của "No.13"

Dan Oh tưởng như phải cam chịu số phận của mình, nhận ra rằng cô không thể thay đổi câu chuyện, cho đến khi một nhân vật xuất hiện, được gọi là "No.13". "No.13" có tên là Ha Roo (Ro Woon), người sẽ giúp cốt truyện không còn đi theo quy luật định sẵn mà sẽ thay đổi cuộc sống Dan Oh theo cách đầy bất ngờ. Sau khiều trắc trở ở những tập đầu, cả hai đã gặp mặt nhau lần đầu trong tập 4. Người hâm mộ yêu thích khoảnh khắc che ô lãng mạn, gợi nhớ đến bộ phim huyền thoại Temptation of Wolves năm 2004.

3. Chuyện tình tay ba

Dan Oh từng rất mệt mỏi trong chuyện tình đơn phương với Baek Kyung.

Cô đã gặp được Ha Roo - người mang lại niềm vui và sẽ thay đổi số phận của cô.

Extraordinary You vẫn mang bối cảnh học đường quen thuộc với những mối tình tuổi học trò lãng mạn nhưng cách triển khai các tình huống thì sáng tạo, đổi mới và rất khó đoán.

Cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa Ha Roo và Baek Kyung (Lee Jae Wook) - vị hôn phu của Dan Oh - là điểm nhấn thu hút sự chú ý của người xem. Dan Oh đã yêu đơn phương Baek Kyung 10 năm nhưng không được đáp lại. Tuy nhiên, khi Ha Roo xuất hiện, Baek Kyung lại bắt đầu chú ý đến Dan Oh.

Ha Roo chăm sóc vết thương cho Dan Oh.

Sau khi chứng kiến Dan Oh đi chơi cùng "tình địch", Baek Kyung nổi giận, xô Ha Roo ngã vào giá sách. Đến cuối tập 8, Ha Roo "trả đũa" bằng một cú đấm vào Baek Kyung vì anh ta đã nặng lời với cô. Khán giả rất tò mò muốn xem chuyện tình tay ba lãng mạn phức tạp của ba nhân vật này sẽ diễn ra như thế nào.



Extraordinary You (Tình yêu khác thường) phát vào thứ 4 - thứ 5 hàng tuần trên MBC.

