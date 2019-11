Back to Ione

3 lần Ji Chang Wook khiến người xem tan chảy trong 'Melting Me Softly'

Ji Chang Wook tiếp tục chứng minh kỹ năng diễn xuất 'chắc tay' trong thể loại phim truyền hình lãng mạn.

Melting Me Softly (Nhẹ nhàng tan chảy) lên sóng tập đầu tiên trên đài tvN ngày 29/9. Bộ phim thuộc có sự tham gia của những tên tuổi như Ji Chang Wook, Won Jin Ah, Yoon Se Ah...



Poster phim 'Melting Me Softly'.

Bộ phim thuộc thể loại hài hước lãng mạn, kể về hành trình hòa nhập với thế giới của giám đốc truyền hình Ma Dong Chan (Ji Chang Wook). Năm 1999, anh cùng Go Mi Ran (Won Jin Ah) tham gia một thử thách thí nghiệm trong 24h nhưng bất ngờ gặp "trục trặc kỹ thuật" dẫn đến việc bị "đông lạnh" suốt 20 năm.

Khi tỉnh dậy, hai người vẫn trẻ như xưa nhưng loạt rắc rối xảy ra. Ma Dong Chan và Go Mi Ran phải duy trì nhiệt độ cơ thể không vượt 33 độ C nếu không muốn mất mạng. Tuy nhiên, họ không may "phải lòng" nhau và mỗi lần rung động thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên vượt ngưỡng giới hạn. Chưa dừng ở đó, người yêu cũ của Ma Dong Chan là Na Ha Young (Yoon Se Ah) cũng ngỏ ý muốn quay lại với anh, tạo nên mối tình tay ba công sở hấp dẫn.

Diễn xuất ngọt ngào của Ji Chang Wook trong 'Melting Me Softly'.

Melting Me Softly đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Ji Chang Wook sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mặc dù vắng bóng đã lâu, nam diễn viên vẫn duy trì phong độ diễn xuất "cực ngọt". Vai Ma Dong Chan được nhận xét là "đo ni đóng giày" cho Ji Chang Wook, một chàng trai có ngoại hình cuốn hút, đam mê công việc nhưng cũng có những khía cạnh ấm áp, lãng mạn.

1. "Anh chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo thôi"

Năm 1999, Ma Dong Chan đã nghĩ ra dự án đông lạnh con người và quyết định tham gia thử nghiệm. Bạn gái Na Ha Young phản đối vì lo lắng cho tính mạng của anh. "Sao anh cứ phải sống phức tạp như vậy? Sao anh cứ phải làm những điều người khác không làm vậy?", Ha Young hỏi Dong Chan trong buổi hẹn hò. Ma Dong Chan dịu dàng đáp lời: "Anh chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo thôi. Từ trước đến nay luôn là như vậy. Đó là cách anh đã sống".

Sau đó, Dong Chan nhìn thẳng vào mắt Ha Young với biểu cảm dịu dàng và nói tiếp: "Việc anh yêu em cũng là vì vậy". Dong Chan chứng minh rằng anh không chỉ đặt trọn tâm huyết trong công việc, mà đối với người anh yêu cũng tuyệt đối chân thành. Cuối cùng, Ha Young không thể chiến thắng trước sự bướng bỉnh của bạn trai. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi tạm biệt. Dong Chan hứa rằng "Anh nhất định sẽ trở về".



2. "Anh vẫn xem em là một cô gái"

Mặc dù đã hứa sẽ sớm quay lại, Ma Dong Chan phải mất đến 20 năm mới trở về sau thí nghiệm đông lạnh. Trong thời gian anh bị "ngủ đông", Na Ha Young đã già đi, trở thành một phụ nữ 40 tuổi (Yoon Se Ah đóng) giỏi giang, thành đạt. Khi hai người gặp lại nhau vào năm 2019, không khí giữa cả hai gượng gạo, không còn tự nhiên như xưa. Ma Dong Chan nhận thấy bạn gái năm xưa nay đã khác, từ cử chỉ đến cách mà cô dè dặt đối đãi đều khiến anh cảm nhận được bức tường xa cách.

Melting Me Softly

Ma Dong Chan nói: "Em nhớ không, em từng nói rằng em sợ anh sẽ lạnh như băng khi bước ra phòng thí nghiệm. Anh nghĩ mình không phải là người thay đổi mà đó là em". Ha Young đáp lại một cách e dè: "Anh vẫn xem em là một cô gái chứ?". Ngay lập tức, nam chính tự tin trả lời: "Ừ. Anh vẫn xem em là một cô gái". Với câu trả lời thẳng thắn này, Dong Chan chứng minh rằng tình cảm anh dành cho cô gái ấy vẫn như thuở đầu, dù bây giờ ngoại hình Ha Young đã khác xưa.

3. "Cô có đau ở đâu không? Cẩn thận đừng để nóng lên quá nhiều"

Trong khi Dong Chan có ý định nối lại với bạn gái cũ Ha Young, bộ phim đẩy lên một diễn biến hấp dẫn khi anh cũng có những cảm xúc khác lạ với một người con gái khác. Năm 1999, Go Mi Ran liều lĩnh chấp nhận thử thách "ngủ đông" cùng Ma Dong Chan vì lời mời mọc kèm số tiền lớn. Tuy nhiên, cô đã phải trả giá đắt vì bỏ lỡ 20 năm tuổi xuân. Khi tỉnh dậy, cô tìm đến Dong Chan đòi "tính sổ". Mặc dù rất có lỗi với Mi Ran, nhưng Dong Chan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự cô và nói rằng anh không thể làm gì khác.

Ma Dong Chan và Go Mi Ran gặp nhiều rắc rối sau 20 năm đóng băng.

Hai người dần có những cảm xúc dành cho nhau.

Khi Dong Chan biết được sự thật về sự cố năm xưa, rằng anh phải duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường là 31,5 độ và không được vượt quá 33 độ, người đầu tiên anh nghĩ đến là Mi Ran. Ma Dong Chan gọi điện cho cô và bày tỏ sự quan tâm chân thành: "Cô có đau ở đâu không? Cẩn thận đừng để cơ thể nóng lên quá nhiều nhé".

Nhiều khán giả cho biết, họ cảm thấy tim đập thình thịch khi xem trailer tập 5, trong đó có cảnh Dong Chan nhìn Mi Ran một cách âu yếm. Trong hoàn cảnh Ha Young vừa ngỏ ý quay lại và sự phát triển mối quan hệ Mi Ran - Dong Chan, Melting Me Softly hứa hẹn mang đến những tình tiết hấp dẫn.



Melting Me Softly trailer ep 5 Trailer tập 5 phát sóng ngày 12/10.

Các tập tiếp theo của Melting Me Softly vào 19h thứ bảy - chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.



Be Be