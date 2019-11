3 phim Hàn về đề tài gia đình lấy nước mắt khán giả

1. Ngày không còn mẹ (The Preparation, 2017)

In Gyu (Kim Sung Kyun) là một người đàn ông 30 tuổi với tâm hồn của đứa trẻ lên 7. Mẹ của anh - Ae Soon (Go Doo Shim), dành trọn 30 năm cuộc đời để chăm sóc cho con trai, việc đó đã khiến bà trở thành một "mẹ già" luôn cằn nhằn và cực kỳ khó tính.

Một ngày, bà Ae Soon phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, đồng nghĩa với việc thời gian bên cạnh đứa con trai khù khờ đang dần kết thúc. Ý nghĩ phải rời bỏ In Gyu khiến bà chất chồng lo lắng. Để chuẩn bị cho tương lai của con trai, bà Ae Soon bắt đầu lên danh sách việc cần làm - những điều vô cùng bình thường song lại hoàn toàn lạ lẫm và khó khăn đối với một người chậm phát triển như In Gyu.

Hành trình trưởng thành muộn của In Gyu cùng sự hướng dẫn tận tâm của người mẹ già mang tới không ít tiếng cười và cả những giọt nước mắt cho khán giả. Bộ phim Ngày không còn mẹ đã tạo dấu ấn cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng trong lòng người xem. Phim đã thu về 774.000 USD doanh thu khi phát hành tại Hàn Quốc.

'Ngày không còn mẹ': phim Hàn làm khán giả khóc nguyên cả rạp Trailer phim.

2. Điều ba mẹ không kể (Romang, 2019)

Phim xoay quanh 2 ông bà Cho Nam Bong (Lee Soon Jae) và Lee Mae Ja (Jung Young Sook) - cặp vợ chồng già cùng mắc bệnh mất trí nhớ. Sau 45 năm chung sống, họ thường xuyên cãi vã vì những mâu thuẫn trong gia đình. Ông Cho Nam Bong gia trưởng, hay càu nhàu còn bà Mae Ja là người phụ nữ quê mùa, không được học hành đầy đủ.

Một ngày, hai ông bà phát hiện mình mắc bệnh mất trí nhớ tuổi già. Họ quyết định giữ bí mật này để không làm phiền con cái và tự chăm sóc cho nhau. Khi ký ức dần mất đi, tình yêu và ước mơ từng bị bỏ quên của họ lại dần nhen nhóm. Không chỉ kể về chuyện tình già giữa hai ông bà lão đã ngoài 70, bộ phim còn đề cập đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay.

Điều ba mẹ không kể là một bản hòa ca của cảm xúc, khiến người xem có thêm niềm tin vào tình yêu, tình cảm gia đình, đó chính là sức mạnh giúp mỗi người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Điều ba mẹ không kể (Romang) Trailer phim.

3. Điều ước cuối của mẹ (The Big Shot, 2019)

Bộ phim lấy bối cảnh tại một làng chài nghèo khó vô danh ở tỉnh Jeolla, người phụ nữ Soon Ok (Kim Hae Sook) sống cùng con trai Ki Kang (Son Ho Jun) và con gái Ki Soon (Nam Bo Ra). Ki Kang là một thanh niên sáng sủa, anh được người dân trên đảo yêu quý và đặt nhiều kỳ vọng sẽ thành công, mang đến danh tiếng cho làng chài.

Vì muốn tạo dựng sự nghiệp, Ki Kang quyết định đến Seoul để thực hiện ước mơ. Thế nhưng, anh lại trở thành một tội phạm lĩnh án tử hình. Người mẹ Soon Ok khi nghe tin đã tìm mọi cách để cứu con trai. Từ một người không biết chữ, bà nỗ lực học cách viết một bản kiến nghị vì tin rằng đây con đường sống duy nhất của cậu con trai đang đứng trước cửa tử.

Bộ phim là câu chuyện cảm động về một người mẹ mù chữ đã dành mọi tâm huyết và nỗ lực để viết một bức thư xin khoan hồng cho người con trai bị kết án tử hình. Xoáy vào tình mẫu tử, bộ phim đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả khi chiếu ở quê nhà Hàn Quốc.

Điều ước cuối của mẹ (The Big Shot, 2019) Trailer phim.

Chi Chi