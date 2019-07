4 idol có sự nghiệp 'nở hoa' ngay lần đầu lấn sân diễn xuất

1. Suzy

Suzy trong bộ phim đầu tay 'Dream High'.

Trong số 4 thành viên của Miss A, Suzy là người có sự nghiệp thành công nhất. Không chỉ là một idol có ngoại hình nổi bật, được săn đón, sự nghiệp của Suzy còn rộng mở hơn các thành viên khác của Miss A.

Suzy đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất song hành với ca hát ngay từ khi còn là một tân binh. Bộ phim đầu tay của cô - Dream High - trở thành bộ phim học đường hot nhất năm 2011, mở ra cơ hội lớn cho Suzy. Vai phụ trong phim điện ảnh Architecture 101 sau đó đã giúp cô nàng trở thành mỹ nữ được săn đón bậc nhất trong giới idol, thường xuyên được gọi tên với danh hiệu "tình đầu quốc dân" bởi vẻ xinh đẹp, trong sáng hiếm thấy.

Suzy trong While You Were Sleeping.

Trong những năm qua, Suzy thử sức với nhiều thể loại phim truyền hình để tìm kiếm bản sắc riêng trong diễn xuất. While You Were Sleeping, Uncontrollably Fond và Gu Family Book đều trở thành những bộ phim nổi tiếng, gặt hái được nhiều thành công, dù diễn xuất của Suzy vẫn còn gây tranh cãi.

2. Eun Ji

Nàng fan cuồng Sung Shi Won của 'Reply 1997'.

Eun Ji là giọng ca chính của Apink, nổi tiếng trong giới thần tượng với giọng hát đầy nội lực. Chỉ sau một năm hoạt động cùng Apink, Eun Ji khiến khán giả bất ngờ khi trở thành nữ chính trong Reply 1997, dự án phim truyền hình của tvN. Nhân vật Sung Shi Won của Eun Ji trong Reply 1997 đã trở thành nhân vật đáng nhớ của truyền hình Hàn, yếu tố quan trọng giúp Reply 1997 trở thành "cú nổ lớn" năm 2012.

Eun Ji đã diễn tả chân thực và sống động về nàng fangirl cuồng nhiệt của nhóm nhạc H.O.T. Vai diễn giúp Eun Ji trở thành gương mặt trẻ được săn đón, góp mặt trong That Winter That Wind Blows (2013) bên cạnh các gương mặt gạo cội như Jo In Sung, Song Hye Kyo.

Sau đó, nữ idol tiếp tục có vai trong các bộ phim truyền hình Hàn như Trot Lovers, Cheer Up hay Untouchable. Mới đây, Eun Ji thử sức với dòng phim kinh dị 0.0Mhz, mở màn cho sự nghiệp điện ảnh của nữ thần tượng.

3. D.O (EXO)

D.O được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Là một thành viên đa tài của EXO, D.O chứng minh tài năng vượt trội khi lấn sân sang diễn xuất. Ngay từ dự án It's Okay, That's Love, D.O đã có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên hạng A xứ Hàn như Jo In Sung, Gong Hyo Jin... Tuy chỉ đảm nhiệm nhân vật trong tưởng tượng của nam chính Jang Jae Yeol (Jo In Sung), D.O trong vai Han Kang Woo vẫn làm khán giả khóc hết nước mắt, đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác nhờ diễn xuất ấn tượng.

Không hề khiến khán giả phải thất vọng, các dự án tiếp theo của D.O đều nhận được lời khen. Chỉ với hai tập ngắn ngủi trong Hello Monster, hình tượng sát thủ do D.O thể hiện đã giúp anh chàng góp tên vào danh sách những nhân vật gây kinh hãi nhất truyền hình Hàn Quốc.

Không dừng lại ở mảng truyền hình, D.O tiếp tục tấn công màn ảnh rộng với nhiều dự án ấn tượng. Bộ phim đầu tay Cart đã giúp D.O có đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Grand Bell Awards. Năm 2016, D.O ghi dấu ấn với My Annoying Brother cùng nam diễn viên Jo Jung Suk.

4. Taec Yeon (2PM)

Taec Yeon với bộ phim đầu tay 'Cinderella’s Sister'.

Taec Yeon của 2PM đã để lại ấn tượng với khán giả ngay từ vai phụ đầu tay trong Cinderella’s Sister. Diễn xuất ổn định của Taec Yeon trong vai Han Jung Woo đã thể hiện năng lực của nam idol.

Ba vai diễn liên tiếp của Taec Yeon đều vượt ngoài mong đợi của khán giả: chàng trai thôn quê Han Jung Woo trong Cinderella’s Sister, thực tập sinh thần tượng trong Dream High hay chàng trai bí ẩn trong dự án hợp tác Nhật - Hàn Boku to Star no 99 Nichi.

Các dự án sau đó đều giúp khẳng định tài hóa thân linh hoạt của Taec Yeon. Anh chàng cũng có cơ duyên với "năng lực huyền bí", khi từng góp mặt trong ba dự án kinh dị Save Me, Let’s Fight Ghost hay Who Are You? trong vài năm qua. Với dòng phim gia đình, Taec Yeon cũng có một vai diễn ấn tượng trong Wonderful Days (2015), hay mảng nội dung chính trị với Assembly (2015).

Hà My