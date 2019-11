4 nam thần học đường thế hệ mới của màn ảnh Hàn

Extraordinary You đang là bộ phim khiến khán giả hồi hộp theo dõi từng tập vì nội dung ''xoắn não'' vào dàn trai đẹp hùng hậu. Bộ phim kể về Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) giàu có, xinh đẹp vô tình lạc vào một bộ truyện tranh tên Bí mật và đang phải sống với kiếp nữ phụ quần chúng, làm nền cho nữ chính tỏa sáng. Không chịu chấp nhận số phận, Dan Oh đã vùng lên thay đổi các tình tiết, phân cảnh mà cô nàng biết trước trong truyện. Cô đã tìm ra cách thay đổi số phận của mình khi chạm vào một chàng trai, nhịp tim sẽ tăng lên và tình tiết của truyện thay đổi. Kể từ đó, câu chuyện luôn biến đổi một cách bất ngờ, khó đoán trước.