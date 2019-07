4 nữ diễn viên tài năng nhưng tỏa sáng muộn của màn ảnh Hàn

1. Park So Dam

Park So Dam trong 'Parasite'.

Sau vai diễn ấn tượng trong Parasite (Ký sinh trùng), bộ phim đầu tiên của điện ảnh Hàn đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes, Park So Dam trở thành cái tên được truyền thông săn đón. Tuy nhiên, trước khi chạm tới thành công với tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho, Park So Dam đã có một quãng đường khá xa với nhiều chông gai và thử thách trong nghề diễn.

Khi mới vào nghề, nữ diễn viên sinh năm 1991 từng bị từ chối vai liên tục, đến 17 lần cho các phim truyền hình khác nhau. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì với công việc diễn xuất. Giống Kim Go Eun, vẻ đẹp lạ của Park So Dam từng bị coi là "điểm trừ" trong mắt khán giả màn ảnh nhỏ. Cô không tìm thấy thành công ở mảng phim truyền hình. Hai dự án Park So Dam thủ vai chính là Beautiful Mind và Cinderella with Four Knights không đạt được thành công như kỳ vọng.

Park So Dam bắt đầu gây ấn tượng từ bộ phim The Silenced.

Cô chuyển hướng sang điện ảnh với thành công đầu tiên cùng The Silenced (2015). Sau đó, Park So Dam được chọn góp mặt trong nhiều dự án đình đám, tiêu biểu là Veteran và The Throne, đều trong năm 2015.

Tới Parasite, Park So Dam gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua vai cô em gái Kim Ki Jeong thông minh, bản lĩnh, nhiều mưu mẹo. Dù diễn xuất bên cạnh các gương mặt gạo cội của màn ảnh Hàn, Park So Dam vẫn để lại điểm nhấn riêng.

2. Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo trong Hoa du ký.

Oh Yeon Seo bước chân vào giới giải trí năm 2002, khi mới 15 tuổi, với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ LUV. Tuy nhiên, nhóm nhạc nhanh chóng tan rã vì không tạo được dấu ấn. Sau đó không lâu, Oh Yeon Seo thử sức diễn xuất với bộ phim đầu tiên Sharp, nhưng một lần nữa thất bại khi không được nhiều người biết đến.

Sau hơn 10 năm bước chân vào làng giải trí, đóng gần 20 dự án truyền hình lẫn điện ảnh, Oh Yeon Seo lần đầu tiên được đông đảo khán giả biết tới với vai diễn Bang Mal Sook trong My Husband Got a Family (2012). Sau đó cô có vai chính Do Bo Ri trong tác phẩm ăn khách Jang Bo Ri is Here - vai diễn giúp cô nhận giải thưởng về diễn xuất tại MBC Drama Awards năm 2014.

Đến 2017, Oh Yeon Seo tiếp tục để lại dấu ấn cá nhân qua vai "Tam Tạng" Jin Seon Mi trong Hoa du ký. Khả năng diễn xuất vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng Oh Yeon Seo vẫn là một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

3. Lee Da Hee

Lee Da Hee trong The Beauty Inside.

Sinh năm 1984, bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2001, nhưng phải sau gần 12 năm vào nghề, Lee Da Hee mới được nhiều người biết tới qua hai vai diễn ấn tượng liên tiếp trong năm 2013: công tố viên Seo Do Yeon trong I Can Hear Your Voice và nữ phụ Shin Se Yeon trong Secret Love.

Nhưng sau đó, các dự án của Lee Da Hee đều không thực sự đáng chú ý. Mãi cho đến The Beauty Inside năm 2018, Lee Da Hee tạo nên cơn sốt với vai phụ Kang Sa Ra - một cô gái thời thượng, sang chảnh, có mối tình đáng yêu bên "phi công trẻ" Ahn Jae Hyun. Tiếp nối sự thành công với hình tượng "chị đại", Lee Da Hee trở lại với Search: WWW, dự án mới của đài tvN đang được phát sóng với rating luôn dẫn đầu khung giờ vàng thứ 4, thứ 5 hàng tuần.

4. Lee Yoo Ri

Lee Yoo Ri trong Jang Bo Ri is Here.

Sinh năm 1980, Lee Yoo Ri bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1999 với vai nhỏ trong dự án huyền thoại của truyền hình Hàn - Thần y Hur Joon. Sau 15 năm nỗ lực và phấn đấu từ những vai diễn nhỏ nhất, công sức của cô đã được đền đáp. Lee Yoo Ri có giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp tại lễ trao giải MBC Drama Awards với vai diễn Yeon Min Jung trong Jang Bo Ri is Here (2014). Vai diễn này nhận được 54% tổng số phiếu bầu chọn của khán giả. Trước đó, Lee Yoo Ri đã tham gia gần 30 phim truyền hình, thế nhưng các vai diễn của cô đều mờ nhạt, không được nhắc đến nhiều.

Với vai cô con dâu xấu tính Yeon Min Jung trong Jang Bo Ri is Here, Lee Yoo Ri đã trở thành một trong những diễn viên đóng vai phản diện ấn tượng nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Hà My