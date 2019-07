4 nữ diễn viên tân binh gây chú ý nhất Kbiz nửa đầu 2019

Chae Ji An sinh năm 1991, debut với tư cách người mẫu quảng cáo, sau đó trở thành diễn viên khi tham gia một số bộ phim như The Ghost Detective, Dxyz, My Woofy Poofy Love... Cô cũng xuất hiện ở một số show thực tế như Love Me Actually, Fool's Romance...