4 vai diễn ấn tượng của Choi Woo Sik trước 'Ký sinh trùng'

Choi Woo Sik đang là cái tên gây chú ý trên màn ảnh Hàn, sau khi được chọn đóng vai chính trong Ký sinh trùng - bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải Cành cọ vàng. Trong vai nam chính Ki Woo, Choi Woo Sik hóa thân thành một nhân vật lưu manh với nhiều chiêu trò lừa đảo. Choi Woo Sik đã thể hiện thành công những thái độ đối lập của Ki Woo, lúc xảo quyệt, lúc lại đầy ngây thơ.

Trước khi thành công cùng Ký sinh trùng, Choi Woo Sik đã xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh. Dù chỉ đóng vai phụ, anh vẫn gây ấn tượng với khán giả qua khả năng diễn xuất.

1. Train To Busan (2016)

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Gong Yoo, Ma Dong Seok hay Jung Yu Mi, Choi Woo Sik là một cái tên khá mới mẻ góp mặt trong bom tấn xác sống Train To Busan. Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình, gây tiếng vang tại LHP Cannes khi ra mắt năm 2016.

Choi Woo Sik trong Train To Busan.

Choi Woo Sik đảm nhiệm vai Young Guk, thành viên của đội tuyển bóng chày trẻ đang trên đường trở về nhà. Trên chuyến tàu hướng tới Busan, cả nhóm và các hành khách trên tàu đã phải đối mặt với sự bùng phát của một đại dịch đáng sợ. Con người dần trở thành xác sống, điên cuồng tấn công những người xung quanh và gây ra khung cảnh hỗn loạn.

Choi Woo Sik đã chứng tỏ khả năng diễn xuất qua những thước phim chân thực đến ám ảnh, khắc họa nỗi sợ của con người khi đứng trước giờ khắc sinh tử, liều mình đối mặt với nguy hiểm để giành lấy sự sống. Sự dũng cảm, cao thượng của nhân vật Young Guk giúp Choi Woo Sik càng nhận được nhiều sự yêu mến, bộ phim trở thành một trong những tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên trẻ.

2. Okja (2017)

Trước Parasite (Ký sinh trùng), Choi Woo Sik từng hợp tác với đạo diễn Bong Joon Ho qua Okja vào 2017.

Okja xoay quanh kế hoạch sản xuất một giống lợn siêu thịt nhưng thân thiện với môi trường của tập đoàn thực phẩm Mirando do Lucy Mirando (Tilda Swinton) đứng đầu. Cô bé Mi Ja (Ahn Seo Hyun) và ông cũng tham gia cuộc thi với "siêu lợn" mang tên Okja. Chú lợn của Mi Ja giành chiến thắng và được chuyển đến New York. Tuy nhiên, Mi Ja lại đổi ý không muốn để Okja tham gia cuộc thi và quyết định xuống núi đòi lại vật nuôi của mình. Từ hành trình này, Mi Ja và các thành viên của công ty Mirando phát hiện ra âm mưu thực sự của Lucy.

Choi Woo Sik vào vai Kim Gun - tài xế của Mirando. Ban đầu, Kim Gun là người cản trở ông cháu Mi Ja đòi lại chú lợn Okja nhưng sau đó, cậu đã quay sang giúp Mi Ja tìm lại lợn cưng.

Dù thời lượng lên hình khá ngắn, gã tài xế "gàn dở" Kim Gun do Choi Woo Sik đảm nhiệm đã khiến giới phê bình cũng như khán giả chú ý. Vai diễn này là dịp Choi Woo Sik thử thách bản thân khi không gian diễn xuất của anh chỉ quanh quẩn trong chiếc xe tải.

3. The Witch: Part 1. The Subversion (2018)

Không có tên nhân vật mà chỉ được gọi là "young man" (chàng trai trẻ), "nobleman" (nhà quý tộc) hay "Male English-Speaking Witch" trong credit cuối phim, vai diễn của Choi Woo Sik vẫn đủ gây ấn tượng với khán giả trong The Witch Part 1: The Subversion (còn được gọi với tên Manyeo).

Manyeo xoay quanh cô bé Ja Yoon (Kim Da Mi), một nữ sinh trung học được huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. 10 năm về trước, Ja Yoon trốn thoát khỏi một cuộc thí nghiệm của chính phủ và mất đi toàn bộ ký ức. Một cặp vợ chồng già đã nhận nuôi Ja Yoon, mang tới cho cô bé một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Khi kinh tế gia đình gặp khó khăn, Ja Yoon tham gia vào một cuộc tuyển chọn trên truyền hình nhằm giành lấy phần thưởng lớn nhất, giúp đỡ phần nào cho cha mẹ. Ngay khi xuất hiện trên TV, những kẻ lạ mặt đã tới tìm cô bé. Trong đó, "nobleman" (Choi Woo Sik) liên tiếp xuất hiện xung quanh Ja Yoon, khiến cuộc sống của cô bé hoàn toàn đảo lộn.

Ngay từ trailer nhá hàng cho dự án hành động, kỳ bí này, Manyeo đã thu hút sự chú ý nhờ cốt truyện hấp dẫn cùng những pha truy bắt nghẹt thở. Choi Woo Sik đóng vai một sát thủ có ánh mắt lạnh như băng và nụ cười nửa miệng chết chóc. Tên sát thủ luôn xem việc giết người là trò tiêu khiển, chẳng ngại trở thành kẻ tiên phong cho những cuộc tàn sát đẫm máu.

4. Set Me Free (2014)

Set Me Free đã giúp Choi Woo SIk nhận được giải thưởng Actor of The Year (Diễn viên của năm) tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 19.

Bộ phim xoay quanh nhân vật Yeong Jae (Choi Woo Sik), lớn lên tại một căn nhà chung, nơi anh bị người cha thiếu trách nhiệm gửi nuôi. Khi 16 tuổi, Yeong Jae được yêu cầu rời đi vì đã quá lớn để sống tại nhà chung. Yeong Jae làm tất cả để không phải trở về sống chung với cha đẻ. Để kéo dài thời gian, Yeong Jae nói dối về việc muốn trở thành một linh mục, vào học trường nội trú Công Giáo. Tuy nhiên, Yeong Jae không hề tin vào Chúa, chỉ dựa vào chính mình, thậm chí trộm và bán đồ quyên góp lấy tiền trang trải cuộc sống. Hành vi của Yeong Jae dần bị nghi ngờ. Không còn nơi nào để đi, Yeong Jae ngày càng chán nản, tuyệt vọng.

Một ngày nọ, cha của Yeong Jae đến ngôi nhà chung, lần này là để bỏ lại cậu em trai Min Jae. Việc này đã đẩy cơn giận của Yeong Jae lên tới đỉnh điểm.

Hà My