5 nữ chính xấu tính vẫn có 'vạn người mê' của màn ảnh Hàn

1. Go Hye Mi - Dream High

Nhắc tới những nữ chính xấu tính của truyền hình Hàn, vai diễn đầu tiên của Suzy - Go Hye Mi trong Dream High - là một ví dụ tiêu biểu. Nội dung phim xoay quanh các bạn trẻ với ước mơ làm nghệ thuật. Ngay từ khi bắt đầu phim, Go Hye Mi được khắc hoạ là một nữ sinh sẵn sàng từ bỏ tình bạn nhằm đoạt lấy suất học trong trường đào tạo nghệ thuật. Luôn coi thường người khác, cho rằng những bạn học xung quanh đều không giỏi bằng mình, Go Hye Mi đã phải ngậm đắng nuốt cay khi ban giám khảo lựa chọn Yoon Baek Hee thay vì một Go Hye Mi hoàn hảo như cô nàng luôn ảo tưởng.

Tuy nhiên, những hành động khó chiều của Go Hye Mi chỉ là thứ giúp cô nàng tạo ra bức tường bảo vệ vững chắc, một vẻ cứng cỏi để tự mình đối mặt với cuộc sống nghiệt ngã. Sau khi sống cùng thầy giáo và và các bạn học vì gia đình không may gặp chuyện, Go Hye Mi dần mở lòng với những người bạn mới. Go Hye Mi không còn là nữ sinh xấu tính, chỉ biết nhìn mọi người với ánh mắt coi thường. Cô nàng dần thay đổi, biết tha thứ, tôn trọng và học hỏi những người giỏi hơn mình.

2. Jang Hye Sung - I Hear Your Voice

Trong drama I Hear Your Voice, Jang Hye Sung là một nữ chính khó ưa. Không tỏ ra mặn mà với công việc luật sư mình theo đuổi, Jang Hye Sung (Lee Bo Young) tới toà án với tâm thế coi thường, thực hiện nghĩa vụ cho xong đối với các thân chủ của mình. Sau khi được bổ nhiệm vào vị trí luật sư công, Jang Hye Sung vẫn là một luật sư siêu khó chiều, luôn tỏ ra mặt nặng mày nhẹ với đồng nghiệp. Khi về tới nhà, Jang Hye Sung lại trở thành một đứa trẻ khó bảo trước mắt mẹ, không bao giờ chịu nghe lời.

Tuy nhiên, Jang Hye Sung trở thành một người phụ nữ như hiện tại bắt nguồn từ những bất công mà cô đã phải đối mặt. Jang Hye Sung mơ ước trở thành luật sư để có cơ hội được minh oan cho những bị cáo vô tội bị đẩy tới bước đường cùng. Tuy nhiên, những gì cô mong đợi hoàn toàn xa vời với thực tế, khi cuộc sống đầy rẫy những âm mưu, chiêu trò và cả sự nguy hiểm rình rập. Điều này đã khiến Jang Hye Sung mất hết niềm tin vào pháp luật và cuộc sống, cũng như công việc mình từng mơ ước.

Jang Hye Sung chỉ thay đổi khi gặp lại người bạn thơ ấu Park Soo Ha (Lee Jong Suk) và được anh hết lòng bảo vệ. Từ đó, cô lấy lại được niềm tin của mình, quyết tâm đấu tranh bảo vệ những người vô tội đến tận cùng.

3. Chun Song Yi - My Love From The Star

Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun) là một trong những chị đại huyền thoại của màn ảnh Hàn. Luôn tỏ ra hống hách, bản thân là trung tâm của sự chú ý, Chun Song Yi chính là top-star xấu tính điển hình. Chun Song Yi chẳng ngại "khẩu nghiệp" với bất cứ ai bắt nạt mình.

Tuy nhiên, với nhân viên hay cô bạn Yoo Se Mi (Yoo In Na), Chun Song Yi chẳng tiếc bất cứ thứ gì, luôn mang tới những điều tốt nhất cho những người mình yêu quý. Luôn tỏ thái độ hống hách như vậy vì cô đã bước vào showbiz từ khi còn nhỏ, đối mặt với đủ chiêu trò, những cám dỗ, sự lợi dụng đến từ cuộc sống xa hoa với danh tiếng của một đại minh tinh. Giống như Go Hye Mi, Chun Song Yi tự mình dựng nên một bức tường vững chắc, ngăn cách với thế giới bên ngoài, để không ai có thể lợi dụng hay động đến mình được nữa.

4. Choi Yoo Jin - The K2

Không giống với những nữ chính xấu tính vì "dòng đời xô đẩy", phu nhân ứng cử viên tổng thống Choi Yoo Jin (Im Yoon Ah) của The K2 là một người phụ nữ lắm mưu, nhiều kế, được xây dựng với bản chất "xấu tính" xuyên suốt cả bộ phim, đối lập hoàn toàn với hình tượng của Anna (Yoona).

Vì đam mê quyền lực, Choi Yoo Jin không từ bất cứ âm mưu, kế hoạch dơ bẩn nào để có thể đạt được mục đích. Bà mang ngoại hình sắc sảo, nét xảo quyệt thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau vẻ ngoài nhân hậu, quý phái của một phu nhân ứng cử viên tổng thống. Ứng cử viên tổng thống Jang Se Joon (Jo Sung Ha), chồng của Choi Yoo Jin dường như chỉ là một kẻ bù nhìn, chấp nhận tiến tới hôn nhân để đạt được mục đích chính trị. Choi Yoo Jin con gái của gia đình tài phiệt, với đầy ắp những tham vọng nắm giữ quyền lực chính trị, ngậm đắng nuốt cay khi chồng có con riêng với người phụ nữ khác. Choi Yoo Jin là một trong những nữ chính chuẩn phản diện hiếm gặp trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Tuy nhiên, Choi Yoo Jin lại chiếm được tình cảm của khán giả nhờ sự tài trí, thông minh và trái tim yếu đuối, luôn ngập tràn sự cô đơn. Sinh ra trong gia đình quyền lực, Choi Yoo Jin đã hiểu mình chỉ là một quân cờ chính trị của gia đình. Bà luôn cố tìm cách che giấu sự yếu đuối và nỗi cô đơn của mình bằng vẻ ngoài cứng rắn. Là một nhân vật phản diện nhưng Choi Yoo Jin lại đầy nghĩa khí, khi biết kế hoạch của mình không thể thành, bà sẵn sàng chọn cái chết để những người khác được sống.

5. Yoon Yoo Seul - Page Turner

Mất đi thị lực sau một tai nạn giao thông không may xảy ra, Yoon Yoo Seul (Kim So Hyun) càng trở nên nhạy cảm, cố gắng tách biệt hoàn toàn với bạn bè xung quanh vì không muốn cảm thấy mình đang nhận được sự thương hại. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, năng khiếu piano xuất chúng, Yoon Yoo Seul càng trở nên nhạy cảm sau khi tai nạn xảy ra.

Luôn thể hiện mình là một người khó gần, không cần bất cứ sự giúp đỡ của ai khác, Yoon Yoo Seul còn đôi phần kiêu căng và đặc biệt khó chiều cho đến khi chịu mở lòng với cậu bạn Jung Cha Sik (Ji Soo). Anh chàng nghịch ngợm dần cảm hoá được cô bạn "xấu tính", nhìn thấu được những cảm xúc yếu đuối ẩn giấu sau vẻ ngoài cứng cỏi, nóng nảy của Yoon Yoo Seul.

Hà My