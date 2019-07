5 phim truyền hình được đầu tư hoành tráng nhất màn ảnh Hoa ngữ

Trường An 12 canh giờ (600 triệu tệ)

Trường An 12 canh giờ xoay quanh cuộc chiến bảo vệ thành Trường An trong vòng 24 tiếng đồng hồ của thái tử Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) và tử tù Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm). Mỗi tập của Trường An 12 canh giờ đều có tiết tấu nhanh, hấp dẫn.

Dù chỉ được chiếu trên nền tảng online, Trường An 12 canh giờ vẫn được mạnh tay đầu tư với chi phí lên tới 600 triệu tệ (khoảng 2.000 tỷ đồng). Nhờ sự đầu tư "khủng" và chất lượng, phim đang được chấm điểm 8.7/10 trên Douban, nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả và truyền thông Trung Quốc.

Phim được chuẩn bị trong 7 tháng, quay 217 ngày, sử dụng gần 30 nghìn diễn viên. Để tái hiện thành Trường An dưới thời nhà Đường, các nhà sản xuất đã cho dựng lại cả một thành phố trong phim trường rộng khoảng 50.000 mét vuông.

Màu phim được nhận xét sắc nét, có chiều sâu. Các cảnh hành động cũng được quay với tốc độ cao, đẹp mắt, hiệu ứng không thua kém phim điện ảnh. Riêng về mặt hình ảnh, nhiều khán giả cho biết, họ quyết định xem Trường An 12 canh giờ ngay sau khi xem trailer phim vì thấy quá hoành tráng.

Top phim truyền hình có chi phí đầu tư hoành tráng nhất của màn ảnh Hoa ngữ

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (500 triệu tệ)

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Giang Nam, có sự tham gia của Lưu Hạo Nhiên, Tống Tổ Nhi, Trần Nhược Hiên, Trương Chí Kiên, Lý Quang Khiết, Hứa Tịnh, Giang Sơ Ảnh. Nội dung phim lấy đề tài giả tưởng về thế giới Cửu Châu, xoay quanh hành trình trưởng thành của các nhân vật chính Lữ Quy Trần, Cơ Dã, Vũ Nhiên.

Lấy bối cảnh thần thoại, Cửu Châu Phiêu Miểu Lục được đầu tư 500 triệu tệ. Đoàn phim phải mất 2 năm 9 tháng mới hoàn thành. Có chi phí đầu tư lớn như vậy nhưng phim đang bị "đắp chiếu" và chưa hẹn ngày lên sóng.

Thắng thiên hạ (500 triệu tệ)

Thắng thiên hạ xoay quanh cuộc đời nàng Ba Thanh (Phạm Băng Băng), một góa phụ bị cuốn vào vòng xoáy chính trị dưới triều đại Tần Thủy Hoàng. Thắng thiên hạ do Cao Dực Tuấn làm đạo diễn với sự tham gia của Phạm Băng Băng, Cao Vân Tường, Nghiêm Khoan, Mã Tô, Trương Quốc Lập, Quách Phẩm Siêu...

Công ty của Phạm Băng Băng đã đổ 500 triệu tệ đầu tư cho Thắng thiên hạ với hy vọng phim sẽ đem lại hiệu quả vượt qua Võ Mị Nương truyền kỳ.

Có chi phí đầu tư cực khủng nhưng Thắng thiên hạ lại có số phận hẩm hiu. Phim bị "đắp chiếu" triền miên từ 2017 đến nay vì nội dung xuyên tạc lịch sử, các diễn viên chính liên tiếp dính scandal lớn. Nam chính Cao Vân Tường bị bắt ở Australia với cáo buộc tấn công tình dục. Phạm Băng Băng bị điều tra tội trốn thuế. Khán giả tin rằng Thắng thiên hạ sẽ không bao giờ được phát sóng trừ khi chỉnh sửa kịch bản, thay diễn viên chính và quay lại.

Hậu cung Như Ý truyện (400 triệu tệ)

Hậu cung Như Ý truyện được khai thác từ bộ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2011 của tác giả Lưu Liễm Tử, xoay quanh cuộc đời của Kế Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị của vua Càn Long. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết, Trương Quân Ninh, Lý Thuần.

Được đầu tư 400 triệu tệ, Hậu cung Như Ý truyện đã mang đến những cảnh quay chân thực, hoành tráng nhất về triều đại Càn Long. Không chỉ tái hiện trang phục, bối cảnh thời nhà Thanh, Hậu cung Như Ý truyện còn "chơi lớn" với việc phục dựng các lễ nghi trong cung cấm, như lễ tang của Ung Chính hay đại lễ sắc phong hoàng hậu của Như Ý. Bộ phim cung đấu này giành được sự quan tâm của khán giả khi phát sóng trong 2018.

Trạch Thiên Ký (320 triệu tệ)

Trạch Thiên Ký được xem bom tấn cổ trang của năm 2017, với sự tham gia của các sao trẻ hot nhất như Lộc Hàm, Cổ Lực Na Trát, Ngô Thiến... Phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Miêu Nị, lấy bối cảnh huyền huyễn về thế giới có sự tồn tại của yêu ma. Nhân vật chính là Trần Trường Sinh (Lộc Hàm), một thiếu niên bị bệnh bẩm sinh. 14 tuổi, Trường Sinh quyết định đi tới Thần Đô để tìm cách chữa bệnh, thay đổi vận mệnh.

Trạch Thiên Ký có số tiền đầu tư lớn cho phần bối cảnh, phục trang và kỹ xảo. Tuy vậy, phim không đạt được thành công. Điểm chấm trên Douban cho phim ở mức dưới trung bình. Lý do là dàn diễn viên trẻ của Trạch Thiên Ký có diễn xuất nhạt nhẽo, không đủ gây ấn tượng cho khán giả.

Chi Chi