5 phim truyền hình Hàn xây dựng bối cảnh huyền bí gây tò mò

1. Hotel Del Luna

Phim xoay quanh bà chủ xinh đẹp của khách sạn Luna có tên Jang Man Wol (IU). Bị kẹt tại khách sạn huyền bí đã hơn 1.000 năm, cô chỉ có thể được giải thoát nếu như tìm được linh hồn sở hữu tội lỗi tồi tệ hơn mình. Tuy nhiên, Jang Man Wol đã mất đi ký ức, không thể nhỡ rõ bản thân đã mắc phải sai lầm gì. Trong suốt thời gian dài, cô buộc phải điều hành khách sạn Luna, phải tiếp xúc với các khách hàng lui tới đều là những hồn ma.

'Hotel Del Luna' tạo ra nét mới lạ khi chọn bối cảnh ít được khai thác trong các phim Hàn trước đây: khách sạn ma.

Goo Chan Seong (Yeo Jin Goo) mắc phải hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Anh trở thành quản lý tại khách sạn Luna vì giao ước giữa bố và Jang Man Wol nhiều năm về trước. Tại khách sạn Luna, Goo Chan Seong gặp lại người bạn đã mất từ rất lâu.

Kỹ xảo và bối cảnh của Hotel Del Luna được đầu tư bắt mắt. Khung cảnh khách sạn lộng lẫy, sang trọng vào ban ngày, bí hiểm vào ban đêm. Các con ma trong phim cũng được tạo hình khác biệt. Trang phục của nhân vật nữ chính được thiết kế sang trọng, quý tộc.

Phim được biên kịch Hong Jung Eun, Hong Mi Ran viết, lên sóng từ 13/7.

2. Black Knight: The Man Who Guards Me

Câu chuyện kiếp trước - kiếp sau từng xuất hiện trong nhiều dự án đình đám của truyền hình Hàn như Man Who Came From Stars, Legend Of Blue Sea hay Goblin.... Với Black Knight: The Man Who Guards Me cũng kể câu chuyện tình yêu bi kịch của cặp đôi từ kiếp trước. Họ một lần nữa tìm thấy nhau trong thời hiện đại, nhưng bị buộc phải chia tay.

Dàn diễn viên phim 'Black Knight: The Man Who Guards Me'

Moon Soo Ho (Kim Rae Won) là một doanh nhân thành đạt, với trái tim nhân hậu, quả cảm. Anh đem lòng yêu Jung Hae Ra (Shin Se Kyung) - một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp. Bất chấp hoàn cảnh nghèo khó vì gia đình phá sản, cô luôn nỗ lực với công việc để có thể chăm sóc cho người dì khi đã trưởng thành. Những điều kỳ bí bắt đầu xảy ra khi cô nhớ về chiếc áo khoác màu đỏ rượu đã đặt may tại tiệm Sharon - thứ mà Jung Hae Ra đã quên mất từ khi còn nhỏ.

Nữ phụ Sharon (Seo Ji Hye) của Black Knight là người nắm mấu chốt cho chuyện tình cảm của cặp đôi chính. Cô đã sống đến 200 năm và phải chịu cuộc đời cô độc vì những tội lỗi. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Sharon lại là một người phụ nữ ích kỷ, kì quặc và trẻ con. Những bộ đồ Sharon may và tặng cho Jung Hae Ra có ý nghĩa ẩn giấu phía sau.

3. A Korean Odyssey

Dựa trên bộ truyện kinh điển Tây Du Ký của Trung Quốc, A Korean Odyssey là phiên bản thời hiện đại được chị em biên kịch Hong thực hiện, khi Tôn Ngộ Không đem lòng yêu Tam Tạng cùng những câu chuyện thú vị và ly kỳ sau đó.

Poster phim.

Nguyên tác của nhân vật Son Oh Gong (Lee Seung Gi) được phát triển dựa trên Tôn Ngộ Không/Tề Thiên Đại Thánh theo "Đường Tăng" đi lấy kinh ở Tây Thiên. Tuy nhiên, trong phiên bản Hoa Du Ký của đài tvN, Ngộ Không Son Oh Gong đem lòng yêu "Tam Tạng" Jin Seon Mi (Oh Yeon Seo) - một nữ CEO chuyên ngành bất động sản với vận đen luôn bám theo mỗi ngày. Jin Seon Mi là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có. Cô gặp "Ngưu Ma Vương" Woo Hwi Chul (Cha Seung Won), CEO của công ty giải trí Lucifer và giải thoát Ngộ Không Son Oh Gong khỏi nơi giam cầm.

Trong khi đó, Trư Bát Giới P.K (Lee Hong Ki) lại là một ngôi sao nổi tiếng được quản lý dưới trướng "Ngưu Ma Vương" Woo Hwi Chul. Là một tay sát gái chính hiệu, P.K dần nảy sinh tình cảm với "zombie" Jin Boo Ja (Lee Se Young) - một người anh luôn coi là em gái thân thiết. Cuối cùng, "Sa Tăng" Yoon Dae Sik (Jang Gwang) là một CEO của tập đoàn MSUN, công ty sản xuất điện thoại tiếng tăm tại Hàn Quốc.

4. Item

Item là dự án trở lại của mỹ nam Joo Ji Hoon sau hơn 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Đây là một trong những bộ phim kỳ ảo ấn tượng của truyền hình Hàn. Dựa trên bộ webtoon nổi tiếng cùng tên, phim xoay quanh sự xuất hiện của những vật thể huyền bí mang nhiều quyền năng khác nhau, là căn nguyên của cuộc đấu trí không hồi kết giữa bộ đôi công tố viên Kang Gon (Joo Ji Hoon) - chuyên gia tâm lý tội phạm Shin So Young (Jin Se Yeon) và ác nhân Jo Se Hwang (Kim Kang Woo).

Điểm đặc biệt ở Item nằm ở chính bộ sưu tập các vật thể huyền bí được tiết lộ xuyên suốt bộ phim. Chiếc vòng sở hữu sức mạnh, chiếc nhẫn dịch chuyển tức thời, máy chụp polaroid nhìn thấy trước tương lai... là một số vật thể gây ấn tượng mạnh nhất trong phim.

5. Surpluss Princess

Cùng đề cập tới chủ đề nàng tiên cá, Surpluss Princess và Legend of Blue Sea lại theo đuổi hai trường phái khác hẳn nhau. Surpluss Princess mang cốt truyện đơn giản hơn. Với thời lượng kéo dài trong 10 tập, phim mang tới tiếng cười cùng "plot twist" gây bất ngờ về chuyện tình của cặp đôi chính.

Phim xoay quanh câu chuyện về nàng tiên cá Kim Ha Ni (Jo Bo Ah). Vì trót yêu anh chàng đầu bếp nổi tiếng Kwon Shi Kyung (Song Jae Rim), cô chấp nhận tìm tới phù thủy của đại dương để biến thành con người. Sau khi được đặt chân lên đất liền như bao người bình thường khác, Ha Ni đã tới ngôi nhà chung In Gyeo - nơi các thành viên đang cố gắng tìm kiếm việc làm. Sau 100 ngày, Kim Ha Ni buộc phải khiến Kwon Shi Kyung yêu lại mình, nếu như không muốn chịu chung số phận như nàng tiên cá trong truyện cổ tích.

Hà My