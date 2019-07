5 vai cameo chỉ lướt qua cũng đủ 'gây bão' trên truyền hình Hàn

1. Suzy trong 'My Love From The Star'

Ngay từ Dream High, Suzy đã thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu và khả năng tương tác với bạn diễn Kim Soo Hyun. Sau thành công vượt trội của bộ phim, Suzy và Kim Soo Hyun đều có sự nghiệp thăng hoa. Nữ diễn viên trở thành "tình đầu quốc dân" trong Architecture 101, còn Kim Soo Hyun nổi danh toàn châu Á với vai "cụ giáo" Do Min Joon trong My Love From The Star.

Cả hai có dịp tái hợp trong My Love From The Star chớp nhoáng với vai khách mời đặc biệt. Nữ diễn viên đảm nhận nhân vật tên Go Hye Mi (tên nhân vật trong Dream High) - người con gái khiến "mợ chảnh" Chun Song Yi (Jun Ji Hyun) nổi cơn ghen vì tán tỉnh và dám xin số điện thoại của "cụ giáo" Do Min Joon. Màn cameo đặc biệt này thu hút sự chú ý, nhất là thời điểm phim đang bùng nổ về mặt rating.

2. Jo Jung Suk trong 'Legend of the Blue Sea'

Trong tập 7 của Legend of the Blue Sea, nam diễn viên Jo Jung Suk có màn cameo siêu đáng yêu trong vai trò giả làm người yêu của nhân vật Jun Ji Hyun. So với các vai cameo của các diễn viên Lee Sung Kyung, Cha Tae Hyun hay Krystal trước đó, sự xuất hiện của Jo Jung Suk đáng chú ý hơn cả bởi hình tượng đáng yêu. Sức hút âm ỉ từ sau dự án Oh My Ghost (2015) cũng khiến nam diễn viên được chú ý.

Giống như nàng tiên cá Shim Chung (Jun Ji Hyun), Jo Jung Suk cũng đảm nhiệm vai diễn có thân phận giống cô. Anh là người giúp Shim Chung hiểu được những khó khăn mà một tiên cá phải đối mặt khi quyết định trở thành con người để theo đuổi tình yêu. Diễn xuất duyên dáng của Jo Jung Suk khiến khán giả ấn tượng dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn ngủi. Anh để lại tiếng cười cho khán giả với phân cảnh ngồi khóc ra ngọc trai đem bán, lấy tiền ăn uống và mua sắm cùng tiên cá Shim Chung.

3. Lee Sung Kyung và Yoon Kyun Sang trong 'While You Were Sleeping'

Lee Sung Kyung, Lee Jong Suk, Yoon Kyun Sang đều là những người bạn thân thiết. Sau "cơn sốt" The Doctors, Yoon Kyun Sang và Lee Sung Kyung có cơ hội tái hợp, trở thành người yêu trong While You Were Sleeping.

Cặp đôi đã phá tan khoảnh khắc hẹn hò bình yên của Nam Hong Joo (Suzy) và Jung Jae Chan (Lee Jong Suk). Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa tới một phút, họ khiến cặp đôi chính không khỏi "rùng mình" bởi sự sến sẩm.

4. Lee Jong Suk trong 'Weightlifting Fairy Kim Bok Joo'

Lee Jong Suk cũng có màn cameo siêu hot trong Weightlifting Fairy Kim Bok Joo vào cuối 2016. Trước đó, Lee Jong Suk nổi tiếng với vai vận động viên bắn súng Kang Chul trong drama W: Two Worlds. Biên kịch của Weightlifting Fairy Kim Bok Joo đã khéo léo để Lee Jong Suk đảm nhận vai một vận động viên bắn súng nổi tiếng, bất ngờ xuất hiện tại cửa tiệm gà rán của Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung). Sự xuất hiện ngắn này của nam diễn viên cũng đủ khiến fan "nháo nhào".

5. Jang Ki Yong trong 'Touch My Heart'

Đầu 2019, sự trở lại của cặp đôi 'Goblin' Lee Dong Wook - Yoo In Na trong dự án 'Touch My Heart' khiến khán giả mong chờ. Tuy nhiên, nam diễn viên Jang Ki Yong - người từng đảm nhiệm vai chính trong Come and Hug Me - có sự xuất hiện trong tập đầu tiên với vai trò cameo mới tạo nên "cơn sốt".

Jang Ki Yong và nữ chính Yoo In Na cùng nhau diễn lại cảnh huyền thoại trong Descendants of The Sun. Jang Ki Young vào vai đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki thủ vai) còn Yoo In Na trở thành nàng Kang Mo Yeon. Tuy nhiên, việc này chỉ diễn ra trong giấc mơ của Oh Yeon Seo (Yoo In Na). Phân cảnh này được fan tua đi tua lại vì sự thú vị.

Hà My