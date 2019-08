'Bạn gái tin đồn' của Lee Jong Suk đóng cặp Park Seo Joon trong phim mới

Sau thành công của My Mister và Doctor Prisoner, nữ diễn viên Kwon Nara sẽ tham gia dự án tiếp theo mang tên Itaewon Class.

Trong phim, Kwon Nara vào vai Oh Soo Ah - tình đầu của nam chính do Park Seo Joon thủ vai. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành, có tình yêu say đắm và đầy ngọt ngào nhưng oái oăm thay, cô lại làm việc trong công ty đối thủ của người yêu.

Kwon Nara.

Itaewon Class là dự án của đài JTBC do đạo diễn Kim Sung Yoon, biên kịch Dow Cho Kwang Jin thực hiện, được chuyển thể từ tác phẩm webtoon nổi tiếng cùng tên. Bộ phim kể về thời kỳ nổi loạn của một nhóm thanh niên trẻ. Họ là những người bướng bỉnh nhưng cũng rất dũng cảm vượt lên số phận để hướng đến một thế giới công bằng. Cuộc sống của họ xoay quanh việc kinh doanh thực phẩm tại con phố nhỏ Itaewon ở thủ đô Seoul.

Kwon Nara đảm nhận vai nữ chính và là tình đầu của Park Shin Jae (Park Seo Joon thủ vai). Hai người gặp lại khi đang làm việc cho 2 công ty đối thủ của nhau. Park Shin Jae sẽ phải cố gắng để vừa giữ vững sự nghiệp vừa có được tình yêu.

Park Seo Joon trở lại màn ảnh nhỏ sau Thư ký Kim sao thế?.

Sau khi xuất hiện trong My Mister và Your Honor năm 2018, Kwon Nara nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Năm 2019, nhân vật nữ bác sĩ tâm thần nhiệt huyết và hài hước trong Doctor Prisoner cũng giúp nữ diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất. Trong lần trở lại với Itaewon Class, Kwon Nara mong muốn sẽ có một vai diễn mới mẻ.

Tin Kwon Nara tham gia bộ phim này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình vì cô có nhiều nét tương đồng với nhân vật trong truyện. Cái tên Kwon Nara cũng gây chú ý sau khi trở thành bạn gái tin đồn của Lee Jong Suk.

Nhung Nhung