Bàn tay bí ẩn trên poster drama huyền bí của IU gây tò mò

Drama cuối tuần của tvN - Hotel Del Luna - vừa tung poster đầu tiên trước khi phát sóng chính thức vào 13/7. Poster giới thiệu tạo hình các nhân vật chủ chốt tham gia trong phim.

Đứng ở trung tâm là nữ chính IU thủ vai Jang Man Wol, cô chủ khách sạn xinh đẹp nhưng nóng tính và tham lam. Bên cạnh là nam chính Yeo Jin Goo vào vai Goo Chan Sung - người quản lý khách sạn hoàn hảo, có điểm yếu duy nhất là... sợ ma.

Trên poster phim còn có sự xuất hiện của nam diễn viên gạo cội Shin Jung Geun đóng vai Kim Sun Bi, nhân viên pha chế lâu năm của khách sạn. Bae Hae Sun vào vai Choi Seo Hee, nữ nhân viên phục vụ phòng dày dạn kinh nghiệm. P.O (Block B) đóng Ji Hyun Joong, cậu nhân viên trẻ ham chơi còn Mina (Gugudan) đảm nhận vai Yuna - cô gái thông minh, gan dạ, người đưa câu chuyện ở khách sạn đến những bất ngờ.

Poster của phim có chi tiết bất thường.

Poster của Hotel Del Luna tưởng như chẳng có gì đặc biệt với dàn diễn viên đứng cạnh nhau. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, khán giả mới thấy những điều bất thường. Các nhân vật đứng trong khách sạn bị tróc lở, trần và sàn nứt toác với mạng nhện giăng đầy. Màu sắc chủ đạo của poster là tông xanh đen u tối, ma mị.

Điều khiến khán giả giật mình là sự xuất hiện của một bàn tay bí ẩn thừa ra đang cố quàng vào tay nam chính Goo Chan Sung. Góc trái dưới nền nhà cũng có một bàn tay nhợt nhạt vươn ra. Đây chính là điểm nhấn cho poster phim, dự báo sự xuất hiện của những linh hồn ma quái trong Hotel Del Luna.

Tạo hình quý cô cổ điển của IU.

Sau thành công của My Mister, IU tiếp tục tập trung vào diễn xuất. Vai nữ chính Jang Man Wol là một trải nghiệm mới của nữ ca sĩ khi cô phải thể hiện những nét xấu tính, đáng ghét của nhân vật này. Tạo hình và trang phục của IU trong phim cũng được chăm chút với phong cách cổ điển, toát lên vẻ mạnh mẽ, kiêu kỳ.

Nam chính Yeo Jin Goo sinh năm 1997, là gương mặt mới nổi trên màn ảnh Hàn. Anh từng xuất hiện trong các drama như Mặt trăng ôm mặt trời, Missing You, Reunited Worlds, The Crowned Clown. Phim mới nhất của Yeo Jin Goo là My Absolute Boyfriend đang phát sóng trên SBS vào tối thứ 4-5.

Chi Chi