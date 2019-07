Bộ 3 nhan sắc trong drama mới của Hyun Bin

Seo Ji Hye là diễn viên tiếp theo xác nhận sẽ tham gia vào drama Crash Landing of Love (tên tạm đặt), cùng Hyun Bin và Son Ye Jin.

Drama này là tác phẩm tiếp theo của biên kịch Park Ji Eun, tác giả của The Legend of the Blue Sea và My Love From the Star. Đồng hành trong dự án này là đạo diễn Lee Jung Hyo, người đã rất thành công với các tác phẩm như Good Wife, Life on Mars, Romance is a Bonus Book.

Bộ 3 diễn viên Hyun Bin, Seo Ji Hye và Son Ye Jin.

Crash Landing of Love kể về nữ thừa kế giàu Yoon Se Ri (Son Ye Jin thủ vai). Trong một lần chơi dù lượn, cô buộc phải hạ cánh xuống Triều Tiên do gió lớn. Sĩ quan Triều Tiên Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) che giấu và bảo vệ cô. Hai người bắt đầu nảy sinh một mối tình bị nhiều ngăn cản, cấm đoán.

Seo Ji Hye sẽ đóng vai Seo Dan, một nhạc sĩ lớn lên trong gia đình giàu có ở Bắc Triều Tiên. Mẹ cô là chủ một cửa hàng bách hóa cao cấp ở Bình Nhưỡng, bố cô là quan chức chính phủ. Seo Dan là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, có nhiều tham vọng thăng tiến.

Ngay khi dàn diễn viên của Crash Landing of Love được công bố, khán giả ấn tượng vì nhan sắc của bộ 3 diễn viên.

Son Ye Jin được xem là nữ thần trong lòng người hâm mộ phim Hàn. Ở tuổi 37 cô vẫn xinh đẹp và ngày càng mặn mà quyến rũ. Năm 2018, Son Ye Jin thành công trong cả điện ảnh lẫn truyền hình qua hai bộ phim Be with You và Chị đẹp mua cơm cho tôi. Hyun Bin là "tường thành" nhan sắc của sao nam xứ kim chi. Nam diễn viên ngày càng phong độ khi bước sang tuổi 37. Sự kết hợp giữa Hyun Bin và Son Ye Jin trong một drama lãng mạn được khán giả mong chờ.

Nữ diễn viên Seo Ji Hye từng xuất hiện trong các phim Black Knight, Jealousy Incarnate, Heart Surgeons. Cô được gọi là nữ phụ nổi bật nhất màn ảnh vì sở hữu diện mạo xinh đẹp. Trong Black Knight, nhan sắc và diễn xuất của Seo Ji Hye còn lấn át cả vai chính của Shin Se Kyung.

Thời gian ra mắt của Crash Landing of Love vẫn đang được thảo luận. Dự kiến phim bắt đầu lên sóng vào tháng 11.

