BTS sẽ hé lộ những điều 'fan chưa từng biết' trong 'Bring The Soul'

Ngày 26/6, Big Hit Entertainment gây bất ngờ khi công bố poster bộ phim mới của BTS mang tên Bring The Soul: The Movie. Phim dự kiến công chiếu trên các rạp khắp thế giới từ 7/8.

Poster của Bring The Soul: The Movie.

Cũng giống như bộ phim tài liệu đầu tiên Burn The Stage, Bring The Soul sẽ ghi lại câu chuyện chân thực trong hậu trường chuyến lưu diễn Love Yourself. Đồng thời, tác phẩm này cũng ghi lại những hình ảnh 7 chàng trai tại nhiều thành phố trên thế giới và các màn diễn đầy nhiệt huyết. Ekip sản xuất hứa hẹn rằng BTS, gồm các thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Ji Min, V và Jung Kook, sẽ chia sẻ những điều "fan chưa từng biết đến".

CEO Marc Allenby của nhà phân phối Trafalgar Releasing cho biết thêm: "Cộng đồng Army là một tập thể lớn mạnh và chúng tôi rất vui lòng khi tiếp tục đưa họ tới gần nhau để tận hưởng những trải nghiệm về BTS trên các rạp chiếu phim toàn thế giới".

Từ khóa #BringTheSoul_TheMovie vào top trend toàn cầu với hơn 340.000 lượt tweet.

2 bộ phim trước đó của BTS đều lập các kỷ lục doanh thu.

Bring The Soul: The Movie là bộ phim thứ ba của BTS sau Burn The Stage: The Movie (phát hành 11/2018) và BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (phát hành tháng 1/2019). Theo Forbes, Burn The Stage đã cán mốc doanh thu 18,5 triệu USD sau đợt công chiếu trên toàn thế giới. Thành tích này đã giúp BTS phá kỷ lục của One Direction vào năm 2014 và trở thành phim tài liệu âm nhạc có doanh số cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, Love Yourself in Seoul cũng phá kỷ lục doanh thu ngày đầu cho một sự kiện chiếu rạp tại Hàn. Chỉ trong ngày đầu ra mắt, bộ phim đã hút 2,5 triệu lượt xem tại rạp và có doanh thu 11,7 triệu USD trên toàn thế giới.

Vé của Bring The Soul: The Movie sẽ được bán từ ngày 3/7 thông qua trang web chính thức của bộ phim.

Minie