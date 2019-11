Cảnh hôn của Chang Wook và Se Ah hút view khủng cho 'Melting Me Softly'

Drama Melting Me Softly (Nhẹ nhàng tan chảy) của Ji Chang Wook đang gây chú ý trên diễn đàn DCInside. Trong tập 8 lên sóng tối 20/10, nhân vật Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) đã có cảnh hôn nóng bỏng với tình cũ Na Ha Young (Yoon Se Ah). Đoạn cắt này nhận được lượt xem "khủng" trên Naver, xếp thứ nhất trong số các video lẻ của Melting Me Softly.

Cảnh hôn gây "bão" của Ji Chang Wook và Yoon Se Ah.

Trong phân cảnh này, Na Ha Young đi theo Ma Dong Chan trong chuyến công tác với hy vọng làm lay chuyển tình cảm của bạn trai cũ. Cô tiết lộ với Dong Chan số phòng khách sạn nhưng anh không xuất hiện. Sự thờ ơ của Dong Chan khiến Ha Young hiểu rằng anh đã hết tình cảm với mình. Khoảnh khắc Ha Young nằm khóc một mình trên giường và tưởng tưởng ra nụ hôn với Dong Chan khiến khán giả xót xa.

Mặc dù đây là chỉ khoảnh khắc thân mật "trong tưởng tượng" của Ha Young, người xem vẫn rất "quắn quéo" trước chemistry hòa hợp của Ji Chang Wook và đàn chị Yoon Se Ah. Nhiều người tiếc nuối vì đây không phải cặp đôi chính trong phim, cho rằng Ji Chang Wook hợp với Yoon Se Ah hơn là nữ chính Won Ji Ah.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng họ thấy cảnh thân mật của Ji Chang Wook và Yoon Se Ah hơi "khó coi". Do khoảng cách 9 tuổi khiến Yoon Se Ah trông hơi "dừ" bên Ji Chang Wook.

Yoon Se Ah nhập vai Na Ha Young với diễn xuất tinh tế, đầy kinh nghiệm.

Ji Chang Wook cũng được đánh giá cao ở những khoảnh khắc diễn nội tâm.

Cảnh hôn của Ji Chang Wook và đàn chị Yoon Se Ah khiến fan 'quắn quéo'

Melting Me Softly thuộc thể loại hài hước lãng mạn, kể về hành trình hòa nhập với thế giới của giám đốc truyền hình Ma Dong Chan (Ji Chang Wook). Năm 1999, anh cùng Go Mi Ran (Won Jin Ah) tham gia một thử thách thí nghiệm trong 24h nhưng bất ngờ gặp "trục trặc kỹ thuật" dẫn đến việc bị "đông lạnh" suốt 20 năm.

Khi tỉnh dậy, hai người vẫn trẻ như xưa nhưng loạt rắc rối xảy ra. Ma Dong Chan và Go Mi Ran phải duy trì nhiệt độ cơ thể không vượt 33 độ C nếu không muốn mất mạng. Tuy nhiên, họ không may "phải lòng" nhau và mỗi lần rung động thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên vượt ngưỡng giới hạn.

Chưa dừng ở đó, người yêu cũ của Ma Dong Chan là Na Ha Young (Yoon Se Ah) ngỏ ý muốn quay lại với anh. Trong thời gian anh "ngủ đông", Na Ha Young đã già đi, trở thành một phụ nữ 40 tuổi giỏi giang, thành đạt. Khi hai người gặp lại nhau vào năm 2019, không khí giữa cả hai gượng gạo, không còn tự nhiên như xưa.

Nhân vật Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) có nụ hôn lãng mạn dưới mưa với Go Mi Ran (Won Ji Ah) vào cuối tập 7.

Các tập tiếp theo của Melting Me Softly lên sóng vào 19h thứ bảy - chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.

Minie