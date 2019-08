Cảnh khóc của sao nam Hàn: Người cảm động, kẻ gây cười

Yeo Jin Goo

Nam chính của drama Hotel Del Luna nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau cảnh khóc trong tập 14 lên sóng cuối tuần trước. Nhân vật Goo Chan Sung của anh ôm mặt khóc nức nở vì lo lắng cho bà chủ khách sạn Jang Man Wol (IU). Cô đưa tiễn linh hồn người bạn cũ Go Chung Myung (Lee Do Hyun) sang thế giới bên kia mà mãi chưa trở về.

Sự đau khổ, buồn bã và lo sợ mất đi người con gái mình yêu thương đã được Yeo Jin Goo thể hiện trong cảnh phim này. Khán giả cảm nhận được tình cảm mà nhân vật Chan Sung dành cho Jang Man Wol nhiều như thế nào. Điều anh lo sợ là sẽ mất cô mãi mãi. Những giọt nước mắt của Chan Sung không cách nào kìm nén được, khiến anh khóc như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

"Lúc Yeo Jin Goo bật khóc, tôi cũng khóc theo", "Yeo Jin Goo diễn giỏi thật sự. Cảnh khóc này khiến tôi cũng đau lòng"... là những bình luận của khán giả dành cho diễn xuất của Yeo Jin Goo sau tập 14.

Yeo Jin Goo sinh năm 1997, đã có kinh nghiệm diễn xuất khi còn là diễn viên nhí. Anh là một trong những diễn viên được công nhận năng lực với các vai diễn thành công cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Hwayi: A Monster Boy, Missing You, The Crowned Clown.

yeo jin goo cảnh khóc Trích đoạn cảnh phim.

Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên được đánh giá hạng A của màn ảnh Hàn Quốc khi tham gia vào các drama đình đám như Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới... Tuy nhiên, diễn xuất của Kim Soo Hyun luôn là đề tài tranh cãi của khán giả, đặc biệt là những cảnh khóc.

Khi diễn cảnh khóc, biểu cảm của Kim Soo Hyun bị nhận xét là quá đà, không truyền tải được cảm xúc cho người xem.

Cảnh khóc thương tâm của nam diễn viên trong tập 16 Mặt trăng ôm mặt trời đã không tạo được hiệu ứng như mong muốn. Gương mặt méo mó, phải vận dụng hết các cơ mặt của Kim Soo Hyun cho cảnh khóc này khiến anh trông thiếu tự nhiên.

Ji Sung

Ji Sung là một trong số ít diễn viên có thể "cân" được nhiều kiểu vai diễn, nhiều thể loại phim. Anh từng gây ấn tượng mạnh khi đóng nhân vật với 7 nhân cách khác nhau trong Kill Me Heal Me. Các cảnh khóc của anh cũng lấy được sự đồng cảm từ khán giả với diễn xuất tự nhiên, không cần lên gân.

Đặc biệt, một cảnh khóc của Ji Sung trong Kill Me Heal Me đã khiến khán giả phải thán phục tài năng diễn xuất của anh, đó là khi nhân vật Cha Do Hyun đang mang nhân cách của "công chúa màu hồng" Ahn Yo Na. Ji Sung phải khóc một cách nữ tính, vừa e thẹn vừa đầy cảm xúc như một cô gái thực thụ. Dù cảnh phim này khiến nhiều khán giả cảm thấy hài hước nhưng ai cũng phải công nhận màn hóa thân đỉnh cao của anh.

Park Bo Gum

Park Bo Gum là nam diễn viên vừa có tài vừa có sắc. Anh chàng sinh năm 1993 đã bỏ túi nhiều drama đình đám như I Remember You, Replay 1988, Mây họa ánh trăng, Encounter... Các cảnh khóc của Park Bo Gum cũng được nhận xét là tự nhiên, để lại cảm xúc cho khán giả. Khả năng diễn bằng ánh mắt giúp Park Bo Gum bộc lộ nội tâm của nhân vật.

Trong drama Encounter đóng cùng Song Hye Kyo, Park Bo Gum cũng có một cảnh khóc đầy bùng nổ. Đó là trong tập 15, hai nhân vật chính Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum) và Cha Hyun Soo (Song Hye Kyo) phải chia tay nhau. Dù vẫn còn yêu, Cha Hyun Soo không thể vượt qua được những rào cản từ gia đình và nói lời tạm biệt với cậu bạn trai kém tuổi.

Kim Jin Hyuk cố tỏ ra không có việc gì sau chia tay. Nhưng khi đi trên đường, anh không thể kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Cố đưa tay che mặt, lau nhanh những giọt nước mắt nhưng cuối cùng Kim Jin Hyuk cũng gục xuống vì quá đau buồn.

Park Bo Gum cảnh khóc Trích đoạn phim.

Kai (EXO)

Không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nên cảnh khóc của Kai trong Choco Bank cũng thiếu đi phần tự nhiên, thậm chí còn gây cười. Khán giả đều cho rằng Kai nên cải thiện khả năng diễn xuất trước khi lấn sân sang mảng phim ảnh.

Choco Bank là drama chiếu online, có sự tham gia của Kai và Park Eun Bin. Phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhờ sức nóng từ tên tuổi của Kai. Tuy vậy, phần trình diễn của anh chàng khiến khiều người thất vọng vì thiếu tự nhiên, gượng gạo.

Chi Chi