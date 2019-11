Cặp đôi 'Extraordinary You' gây sốt với nụ hôn siêu ngọt

Extraordinary You (Tình yêu khác thường) đang là bộ phim hot nhất đài MBC. Dự án quy tụ dàn diễn viên trẻ có ngoại hình bắt mắt, kịch bản cài cắm nhiều tình tiết hấp dẫn khán giả. Tối 31/10, tập 20 của Extraordinary You lên sóng. Phân cảnh gây chú ý nhất là nụ hôn ngọt ngào của Dan Oh (Hye Yoon) và Haru (Ro Woon).

Cặp đôi HaOh (Extraordinary You) gây sốt với nụ hôn siêu ngọt

Trên diễn đàn DCInside, netizen Hàn dành phản ứng tích cực cho chemistry của cặp đôi chính Dan Oh - Haru. Nhiều khán giả cho rằng Ro Woon (SF9) chỉ là "diễn viên tay ngang" nhưng năng lực diễn xuất rất đáng khen ngợi. Ánh mắt anh dành cho nữ chính Hye Yoon đủ khiến trái tim những khán giả khó tính nhất cũng phải "tan chảy".

Nụ hôn gây "sốt" của Hye Yoon và Ro Woon.

Ngày 1/11, MBC tung video hậu trường cảnh hôn của cặp diễn viên chính Extraordinary You. Khán giả thích thú khi chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu xen lẫn hồi hộp của Hye Yoon và Ro Woon trên trường quay. Vì thiếu kinh nghiệm diễn cảnh thân mật, cả hai trêu đùa nhau để bớt căng thẳng. Không ít fan quyết tâm "đẩy thuyền" Hye Yoon và Ro Woon ở ngoài đời vì tương tác dễ thương của hai diễn viên trẻ.

Một số bình luận: "Couple HaOh là tuyệt nhất. Phản ứng hóa học thật cuốn hút"; "Hãy trao giải diễn viên tân binh cho bộ đôi này"; "Diễn xuất ánh mắt của Ro Woon đỉnh quá. Tôi chưa thấy nam chính nào nhìn nữ chính bằng ánh mắt ngọt ngào như vậy"; "Khác biệt chiều cao của họ cũng đáng yêu nữa"...

Extraordinary You behind Đoạn cắt video hậu trường của Extraordinary You.

Extraordinary You xoay quanh nữ sinh trung học tên Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) - cô gái xinh đẹp, giàu có. Tuy nhiên cuộc đời không như mơ, Dan Oh phát hiện số phận cô sẽ phải sống và hành động theo sự sắp xếp sẵn của kịch bản một cuốn truyện tranh.

Không chịu chấp nhận số phận phũ phàng, Dan Oh quyết tâm thay đổi các tình tiết, phân cảnh mà cô biết trước trong truyện. Tuy nhiên, trong quá trình "viết lại cuộc đời", cô gặp rất nhiều khó khăn. Và cho đến khi gặp được chàng trai bí ẩn No.13 có tên Haru (Ro Woon), mọi thứ đã dần thay đổi trong cuộc đời của Eun Dan Oh.

Ảnh "nhá hàng" tập tiếp theo của Extraordinary You.

Phim lên sóng MBC vào thứ 4 - thứ 5 hàng tuần.

Bee