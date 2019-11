Cặp 'The Tale of Nokdu' hôn nhau thắm thiết nhưng rating vẫn giảm

Tối 4/11, tập 19 và 20 của bộ phim The Tale of Nokdu lên sóng trên đài KBS. Tình tiết đáng chú ý nhất là nụ hôn giữa hai nhân vật chính Dong Joo (Kim So Hyun) và Nok Du (Jang Dong Yoon).

So Hyun - Dong Yoon hôn nhau thắm thiết nhưng rating 'The Tale of Nokdu' vẫn giảm

Đây là khoảnh khắc mà khán giả đã chờ đợi suốt nửa đầu bộ phim. Trong các tập lên sóng tuần trước, sau một thời gian giả vờ lạnh lùng với Dong Joo, Nok Du đã dũng cảm thú nhận tình cảm dành cho cô. Tuy nhiên, màn hội ngộ của hai nhân vật vẫn gây giằng xé tâm lý. Dong Joo đau khổ khi biết Nok Du là con trai nhà vua, người mà cô đang nung nấu ý định trả thù.

Chính vì diễn biến căng thẳng này, nụ hôn của Dong Joo và Nok Du như một nút thắt đẩy mối quan hệ lãng mạn giữa hai nhân vật lên cao điểm. Trên diễn đàn DCInside, nụ hôn trong mưa của Kim So Hyun và Jang Dong Yoon nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý, nhận được phản ứng tích cực.

"Cảnh này là tất cả những gì mô tả của khoảnh khắc chìm đắm trong đam mê của hai nhân vật chính. Cách Dong Joon hôn lại thêm lần nữa vì cô biết một nụ hôn sẽ không bao giờ là đủ khiến tim tôi tan chảy", một khán giả nhận xét.

Mặc dù có cảnh hôn nhau của cặp nam nữ chính, tỷ suất người xem của The Tale of Nokdu vẫn không tăng. Trong hai tập tối qua, rating giảm xuống 4,6% và 6,4%.Tính đến nay, tập phim có tỷ lệ rating cao nhất thuộc về tập 4 với 8,3%.

The Tale of Nokdu kể về Nok Du (Jang Dong Yoon), một quý tộc vì trốn cuộc hôn nhân sắp đặt mà giả trang thành phụ nữ rồi lạc vào ngôi làng toàn góa phụ. Tại đây, anh gặp Dong Dong Joo (Kim So Hyun), một nữ tập sự đang học để trở thành kỹ nữ. Dong Joo biết được Nok Du không phải nữ giới nhưng cô vẫn chấp nhận trở thành con nuôi của Nok Du để cứu anh thoát khỏi sự nguy hiểm trong ngôi làng.

The Tale of Nokdu tiếp tục được phát sóng vào 22h (giờ địa phương) thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh KBS.

Bee