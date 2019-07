Cha Eun Woo diễn dở hơn cả 'thánh đơ' Shin Se Kyung trong phim mới

Drama cổ trang Rookie Historian Goo Hae Ryung (tạm dịch: Sử gia tập sự Goo Hae Ryung) vừa lên sóng tập đầu tiên vào 17/7. Ngay lập tức, khả năng diễn xuất của 2 diễn viên chính là Shin Se Kyung và Cha Eun Woo trở thành đề tài thảo luận.

Hai diễn viên chính của phim.

Rookie Historian Goo Hae Ryung kể về cuộc đời nữ sử gia Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung). Cô đã vượt qua những rào cản, định kiến về giới tính dưới thời Joseon để theo đuổi đam mê dành cho lịch sử. Làm bạn với Goo Hae Ryung là Lee Rim (Cha Eun Woo), vị hoàng tử điển trai không có điểm yếu gì ngoại trừ... nhát gái.

Sau khi tập 1 được phát sóng, khán giả tỏ ra ngạc nhiên trước diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của Shin Se Kyung - người được mệnh danh "thánh mặt đơ" của drama Hàn. Cô nàng Goo Hae Ryung bất chấp những quy tắc nghiêm ngặt dành cho người phụ nữ dưới thời phong kiến, thoải mái uống rượu, đi ra ngoài kết bạn khắp nơi. Diễn xuất của Shin Se Kyung được nhận xét có nhiều tiến bộ hơn các vai diễn "thảm họa" trong phim trước.

Shin Se Kyung đã bớt đơ trong phim mới.

Tuy nhiên, "hố đen" diễn xuất trong Rookie Historian Goo Hae Ryung lại thuộc về nam chính Cha Eun Woo. Thành viên của nhóm ASTRO có gương mặt đẹp trai không tỳ vết, dễ gây thiện cảm với khán giả. Thế nhưng khả năng diễn xuất của anh chàng trong vai nam chính lại bị chê hết lời.

Những biểu cảm của Cha Eun Woo trong tất cả cảnh phim đều là vẻ ngạc nhiên quá cường điệu, mắt mũi trợn tròn. Thậm chí, khán giả còn nhận xét, lỗ mũi to tròn của Cha Eun Woo che hết cả gương mặt khi anh cố diễn biểu cảm ngạc nhiên. Ngoài ra, khả năng thoại của Cha Eun Woo cũng kém cỏi so với các diễn viên khác với chất giọng yếu ớt, thều thào.

Biểu cảm của Cha Eun Woo.

Cha Eun Woo sinh năm 1997, là thành viên của nhóm nhạc ASTRO. Idol này được đóng vai chính từ năm 2015 với bộ phim To be Continued. Đến nay, Cha Eun Woo đã thử sức với nhiều drama như The Best Hit hay My ID is Gangnam Beauty. Vậy nên, khán giả rất thất vọng khi khả năng diễn xuất của anh trong vai nam chính lần này lại tệ đến vậy.

Chi Chi