Có hai 'thánh đơ' đóng chính, 'Nhà sử học Goo Hae Ryung' vẫn đứng đầu rating

Nielsen Korea vừa công bố chỉ số rating các drama và chương trình chiếu trên truyền hình vào 14/8.

Rookie Historian Goo Hae Ryung (Nhà sử học tân binh Goo Hae Ryung) của đài MBC dẫn đầu rating trong khung giờ phim 21h với 4,1% rating cho tập 17 và 6,2% cho tập 18. Chỉ số này không cao nhưng đủ để phim lên top trong cuộc cạnh tranh rating khung giờ tối thứ tư - thứ năm.

Diễn xuất của hai diễn viên chính Cha Eun Woo (phải) và Shin Se Kyung không được đánh giá cao.

Nội dung của Rookie Historian Goo Hae Ryung xoay quanh Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung), cô gái bất chấp những định kiến thời phong kiến để trở thành nữ sử gia đầu tiên dưới triều đại Joseon. Cô được sự giúp đỡ của hoàng tử Yi Rim (Cha Eun Woo) trong hành trình thực hiện ước mơ.

Diễn xuất của hai diễn viên chính Shin Se Kyung và Cha Eun Woo trong Rookie Historian Goo Hae Ryung không được đánh giá cao. Shin Se Kyung vốn được biết đến với danh hiệu "thánh nữ mặt đơ" vì diễn xuất luôn đơ cứng, một màu qua các phim. Vào vai cô gái đam mê lịch sử Goo Hae Ryung, Shin Se Kyung vẫn nhạt nhòa như các phim trước đây.

Nam thần tượng Cha Eun Woo của nhóm ASTRO bị chê diễn dở ngay khi phim lên sóng tập 1. Lối diễn khoa trương, luôn trợn mắt há hốc của Cha Eun Woo khiến người xem khó chịu. Sang các tập tiếp theo, diễn xuất của Cha Eun Woo vẫn không được cải thiện.

Bộ phim Justice do Nana, Choi Jin Hyuk đóng chính cùng diễn viên gạo cội Son Hyun Joo.

Rookie Historian Goo Hae Ryung của MBC cạnh tranh với nhiều bộ phim khác cùng khung giờ, dẫn đến cuộc đua rating khá khốc liệt, chênh lệch không nhiều. Justice của KBS có rating trung bình 4,7%. Doctor Detective của SBS có rating 4,4%. Trên hệ thống truyền hình cáp, Mr. Temporary của OCN ghi dấu ấn với rating 3,5% còn When the Devil Calls Your Name của tvN đạt rating 1,9%. Cả hai phim đều có rating giảm nhẹ (1%) so với tuần trước.

Trong khung giờ tối thứ tư - thứ năm, chỉ có Rookie Historian Goo Hae Ryung thuộc thể loại hài lãng mạn. Các phim còn lại đều thuộc đề tài trinh thám điều tra. Đây có lẽ là lý do để Rookie Historian Goo Hae Ryung có rating khả quan hơn khi nội dung phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Chi Chi