'Cuộc chiến' của các mỹ nam trên màn ảnh nhỏ Hàn

1. Arthdal Chronicles

Phần 3 của Arthdal Chronicles sẽ tiếp sóng ngay sau khi Hotel Del Luna kết thúc. Hai phần trước của phim đã tạo ra cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng fan phim Hàn với sự tham gia của Song Joong Ki, Jang Dong Gun, Kim Ji Won.

Phần 3 Arthdal Chronicles tiếp tục xoay quanh cuộc chiến binh quyền của nam chính Eun Som (Song Joong Ki) và chuyện tình tay ba giữa Tan Ya (Kim Ji Won) và hai anh em Eun Som - Sa Ya.

Arthdal Chronicles kể câu chuyện tại thành Arthdal - thủ đô của vương quốc giả tưởng Gojoseon. Nội dung xoay quanh những người hùng đã tạo nên huyền thoại trên vùng đất này. Nhân vật chính Eun Som (Song Joong Ki) là đứa trẻ vừa sinh ra đã mang lời nguyền sẽ đem lại tai họa cho vương quốc. Mẹ của Eun Som phải giấu kín con và đưa cho bộ lạc Wahan nuôi dưỡng. Khi lớn lên, Eun Som quay về đối đầu với người hùng của Arthdal là Ta Gon (Jang Dong Gun) - người luôn ôm mộng trở thành vua. Bên cạnh đó, số phận của Arthdal còn phụ thuộc vào hai người phụ nữ: Tanya (Kim Ji Won) và Taeilha (Kim Ok Bin).

Phần 3 của phim lên sóng tvN ngày 7/9.

2. Flower Crew: Joseon Marriage Agency

Flower Crew: Joseon Marriage Agency là drama cổ trang hài hước của đài JTBC với sự tham gia của dàn mỹ nam như Seo Ji Hoon, Kim Min Jae, Park Ji Hoon... Với nội dung mới lạ cùng dàn diễn viên triển vọng, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến tiếng cười cho người xem.

Nội dung phim xoay quanh Lee Soo (Seo Ji Hoon) - một anh thợ rèn mang dòng máu hoàng gia, đột nhiên được đưa vào cung trở thành vua. Lee Soo muốn cưới cô bạn thanh mai trúc mã Gae Ddong (Gong Seung Yeon) làm hoàng hậu nhưng gặp phải rào cản địa vị vì Gae Ddong là cô gái nghèo, thô kệch.

Để đưa người mình yêu thành hoàng hậu, Lee Soo đã ra lệnh cho một tổ chức đặc biệt gồm Ma Hoon (Kim Min Jae), Young Soo (Park Ji Hoon), Do Joon (Byun Woo Seok) rèn luyện Gae Ddong trở thành cô gái quý tộc của vùng.

Phim dự kiến ra mắt vào 16/9.

3. When Camellia Blooms

Kang Ha Neul trở lại màn ảnh sau thời gian nhập ngũ, kết hợp cùng "nữ hoàng phim rom-com" Gong Hyo Jin trong drama lãng mạn mang tên When Camellia Blooms. Nội dung phim xoay quanh bà chủ quán bar Camellia có tên Dong Baek (Gong Hyo Jin). Cô vướng vào mối tình "tay 4" với 3 người đàn ông là Yong Sik (Kang Ha Neul), Jong Ryul (Kim Ji Suk) và Kyu Tae (Oh Jung Se) - một anh chàng tốt tính, một gã tồi và một kẻ "rẻ tiền". Kang Ha Neul vào vai chàng cảnh sát Hwang Yong Sik làm việc tại thị trấn vùng quê Ongsan.

When Camellia Blooms có nội dung trưởng thành, thực tế và đi kèm một chút giật gân. Phim được chờ đón nhờ sự góp mặt của các diễn viên thực lực.

Phim dự kiến lên sóng vào 18/9 trên KBS.

4. Vagabond

Sau Cửu gia thư, Lee Seung Gi và Suzy tái ngộ trong drama hành động gay cấn mang tên Vagabond. Nội dung phim xoay quanh Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) - người vô tình bị cuốn vào một vụ án tham nhũng với những âm mưu đen tối sau tai nạn máy bay. Go Hae Ri (Suzy) là đặc vụ của NIS (Cục Tình báo Quốc gia). Cô là điệp viên ngầm, thâm nhập vào vụ án nhằm làm rõ cái chết của cha mình.

Thuộc thể loại hành động, Vagabond hứa hẹn những cảnh quay hoành tráng, đấu súng và rượt đuổi hấp dẫn. Suzy và Lee Seung Gi đã phải luyện tập để thực hiện các cảnh đánh nhau cũng như bắn súng thành thạo.

Ngoài Lee Seung Gi và Suzy, phim còn có sự góp mặt của những cái tên gạo cội như Shin Sung Rok, Baek Yoon Sik.

Phim dự kiến lên sóng SBS vào 20/9.

5. Melting Me Softly

"Nam thần 6 múi" Ji Chang Wook tái xuất màn ảnh nhỏ vào tháng 9 này với một drama thuộc thể loại giả tưởng lãng mạn.

Phim xoay quanh giám đốc sản xuất Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) - người đã nghĩ ra một chương trình truyền hình thực tế về dự án đóng băng con người trong 24h. Anh và cô gái tên Go Mi Ran (Won Jin Ah) tham gia dự án. Tuy nhiên, lỗi kỹ thuật khiến 2 người bị đóng băng đến 20 năm. Sau khi tỉnh lại, cả hai bắt buộc phải duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức 33 độ mới có thể sống sót. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi Ma Dong Chan và Go Mi Ran có tình cảm với nhau, đồng nghĩa với việc nhiệt độ cơ thể họ sẽ tăng cao từng ngày.

Phim sẽ lên sóng tvN vào 28/9.

6. The Tale of Nok Du

Thời gian gần đây, Kim So Hyun liên tục có drama lên sóng. Ngay sau Love Alarm, cô sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cùng Jang Dong Yoon trong drama cổ trang hài hước.

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, The Tale of Nokdu xoay quanh nam chính Jeon Nok Du (Jang Dong Yoon đóng), con trai một gia đình quý tộc. Không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt, Nok Du bỏ trốn khỏi nhà. Anh cải trang thành phụ nữ để ẩn náu trong một ngôi làng góa phụ. Tại đây, anh gặp Dong Dong Joo (Kim So Hyun), một kỹ nữ tập sự với lòng đam mê võ thuật. Cô phát hiện thân phận thật của Nok Du. Hai người trao đổi với nhau để bảo vệ bí mật riêng.

Phim dự kiến lên sóng KBS2 vào 30/9.

Chi Chi