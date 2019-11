Diễn cảnh máu me, mỹ nam 'My Country' vẫn được khen quyến rũ

My Country (Đất nước tôi) lấy bối cảnh cuộc chuyển giao triều đại từ Goryeo sang Joseon, xoay quanh xung đột gay gắt đến từ tham vọng quyền lực của con người dưới triều đại. Bộ phim có sự tham gia của những diễn viên trẻ như Yang Se Jong, Seol Hyun và Woo Do Hwan. Trong đó, nhân vật nam thứ Sun Ho do Woo Do Hwan đảm nhận đang thu hút sự chú ý không kém hai diễn viên chính.

Yang Se Jong, Woo Do Hwan và Seol Hyun.

Woo Do Hwan, "nam thần thế hệ mới" của làng phim Hàn, đóng vai Nam Sun Ho, một nhân vật thông minh và tài năng. Chỉ vì xuất thân là con ngoài giá thú, Nam Sun Ho phải nhận những ánh mắt coi thường. Lớn lên trong thời buổi loạn lạc, Sun Ho có tham vọng quyết tâm lật đổ triều đại Goryeo. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng khi anh vẫn phải đấu tranh với những mâu thuẫn tình cảm dành cho bằng hữu, quê hương.

Woo Do Hwan đang thu hút sự chú ý với vai diễn trong 'My Country'.

Netizen Hàn ấn tượng trước kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của Woo Do Hwan. Trong phim, nam diễn viên sinh năm 1992 đảm nhận rất nhiều cảnh quay chiến đấu dữ dội với tinh thần "phản anh hùng". Mặc dù đóng vai phản diện, nhân vật Nam Sun Ho của Woo Do Hwan vẫn nhận được cảm tình từ người xem. Mọi ánh mắt, nụ cười của Do Hwan đều gây ám ảnh cho khán giả.

Những hình ảnh thể hiện diễn xuất của Woo Do Hwan.

Netizen Hàn dành nhiều lời khen cho visual và vẻ quyến rũ của Woo Do Hwan khi đóng những cảnh máu me. Trong tạo hình bị thương, máu chảy từ trán xuống mí mắt và má, ánh mắt của Woo Do Hwan lột tả được nét đau thương của nhân vật. Cảnh Nam Sun Ho gượng cười khi phải đối đầu với người bạn thân Seo Hwi (Yang Se Jong) khiến người xem rơi nước mắt.

My Country đang được phát sóng vào 19h (giờ Seoul) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh jTBC.

Bee