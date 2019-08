Diễn xuất đa dạng của IU trong 'Hotel Del Luna'

Đảm nhận vai nữ chính Jang Man Wol trong drama đang phát sóng Hotel Del Luna, IU nhận được nhiều lời khen. Nhân vật của cô là một linh hồn bất tử 1.000 năm với nhiều bí ẩn trong quá khứ và các mặt tính cách khác nhau. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời nhân vật Jang Man Wol được IU thể hiện với những nét đặc trưng, chứng tỏ khả năng diễn xuất linh hoạt.

1. Jang Man Wol xấu tính của hiện tại

Bà chủ khách sạn với gu ăn mặc sang trọng.

Bà chủ khách sạn Jang Man Wol của hiện tại là một quý cô sang chảnh, tiêu tiền không tiếc tay và rất biết hưởng thụ cuộc sống. Jang Man Wol còn là một phụ nữ xấu tính, ích kỷ và không biết quan tâm đến người khác. Để điều hành được khách sạn với những hồn ma, Jang Man Wol vô cùng mạnh tay khi xử lý những linh hồn quấy rối. Trong những tập đầu phim, Jang Man Wol là một "chị đại" mạnh mẽ, quyết đoán và rất thông minh.

Khi mới quen Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), Jang Man Wol luôn tìm cách đẩy anh vào nguy hiểm để đạt được mục đích. Thế nhưng dần dần, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với chàng quản lý tốt bụng. Lúc này khán giả thấy một Jang Man Wol trẻ con, luôn tìm cách che giấu cảm xúc trong vỏ bọc lạnh lùng. IU đã thể hiện nét tính cách này của Jang Man Wol được nhận xét dễ thương và tự nhiên.

2. Jang Man Wol ngây thơ trong quá khứ

Jang Man Wol từng có mối tình ngây ngô trong quá khứ.

Qua từng tập phim, quá khứ của Jang Man Wol dần được hé lộ, đồng thời làm rõ lý do cô bị nguyền rủa phải ở lại khách sạn Del Luna tới 1.000 năm không được giải thoát. Jang Man Wol từng có mối quan hệ thân thiết, ngọt ngào với chàng cận vệ Go Chun Myung (Lee Do Hyun) trong quá khứ. Khi đó, Man Wol vẫn là một cô gái bình dân ngây thơ và hạnh phúc bên Chun Myung.

3. Jang Man Wol nhiều hận thù

Jang Man Wol vì trả thù cho bạn thân mà bị đày 1.000 năm.

Đến tập 8 của Hotel Del Luna, Jang Man Wol đã gặp lại kẻ thù từ quá khứ là Lee Mi Ra (Park Yoo Na). Lee Mi Ra không chỉ là bạn gái cũ của Goo Chan Sung mà còn là kiếp sau của công chúa - người đã cướp Go Chun Myung và giết hại người bạn thân nhất của Jang Man Wol. Chính công chúa này đã khiến Jang Man Wol nhúng tay vào tội ác và phải trả giá với lời nguyền bất tử.

Khi gặp lại Lee Mi Ra ở kiếp này, Jang Man Wol không kiềm chế được sự tức giận. Bà chủ khách sạn đã bày mưu để trả thù dù cô ấy không còn nhớ chút gì về quá khứ. Sự thù hận như nuốt chửng Jang Man Wol khiến cô không thể giữ được sự bình tĩnh thường thấy.

Cảnh phim cũng hé lộ quá khứ đau khổ của Jang Man Wol khi bị người mình yêu phản bội và bạn thân nhất chết ngay trước mắt. IU đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc đau khổ và tức giận đan xen của nhân vật. Cô không thể gào khóc mà chỉ rơi nước mắt uất hận. Sự bất lực của Jang Man Wol qua diễn xuất của IU nhận được khen ngợi của khán giả. Tập 8 Hotel Del Luna cũng có rating chạm mốc 10,1%, cao nhất từ khi lên sóng.

4. Jang Man Wol lặng lẽ rời bỏ Goo Chan Sung

Jang Man Wol đau khổ quyết định rời bỏ người thương.

Không thể trả thù được Lee Mi Ra mà còn làm Goo Chan Sung bị thương, Jang Man Wol quyết định rời khỏi anh. Hình ảnh Man Wol lặng lẽ ngồi ngắm Chan Sung ngủ khiến nhiều khán giả thấy buồn lây. Ánh mắt dịu dàng dành cho người thương khác hẳn với sự hận thù trước đó. Đây là một sắc thái khác của Jang Man Wol được IU truyền tải đến khán giả.

Diễn biến của Hotel Del Luna đang ngày càng gay cấn. IU liên tục nhận được những lời khen từ khán giả về cả ngoại hình và diễn xuất. Thậm chí, các fan còn cho rằng IU xứng đáng nhận được một giải thưởng diễn xuất với bộ phim này.

Diễn xuất gây sửng sốt của IU trong 'Hotel Del Luna' Preview tập 9.

Chi Chi