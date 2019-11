Drama bom tấn quy tụ Lee Byung Hun, Han Ji Min

Bộ phim do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của làng phim Hàn là Lee Byung Hun, Han Ji Min, Shin Min Ah, Nam Joo Hyuk và Bae Sung Woo. Nội dung Here xoay quanh câu chuyện của những người làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Những chi tiết khác về nhân vật vẫn chưa được tiết lộ.

Từ trái qua, từ trên xuống: Lee Byung Hun, Han Ji Min, Shin Min Ah, Bae Sung Woo và Nam Joo Hyuk.

Biên kịch Noo Hye Kyung là cái tên đứng sau thành công của các tác phẩm nổi tiếng như It’s Okay That’s Love, That Winter The Wind Blows, Dear My Friends. Dự án lần này của Noh Hye Kyung rất được mong đợi khi có sự góp mặt của loạt tên tuổi hàng đầu. Sự kết hợp giữa "ảnh đế" Lee Byung Hun và "ảnh hậu" Han Ji Min đang khiến netizen Hàn "phát sốt".

Bất chấp những scandal trong quá khứ, Lee Byung Hun vẫn là ngôi sao hàng đầu. Năm ngoái, drama Mr.Sunshine do anh đóng vai chính lập kỷ lục rating và đạt nhiều giải thưởng lớn. Trong khi đó, người hâm mộ cũng mong chờ sự trở lại của "ảnh hậu" Han Ji Min, chủ nhân giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại lễ trao giải Rồng Xanh 2018. Năm nay, cô từng xuất hiện trong drama One Spring Night, đóng cùng Jung Hae In.

Lee Byung Hun.

Han Ji Min.

Một số bình luận trên Nate: "Đội hình này xịn như phim điện ảnh. Thực sự rất hóng drama này"; "Sau khi thấy Lee Byung Hun thể hiện vai diễn trong Mr. Sunshine, mặc dù khoảng cách tuổi tác rất lớn với Kim Tae Ri, tôi vẫn rất ấn tượng với khả năng diễn xuất của anh ấy. Mặc dù đời tư phức tạp nhưng có một lý do khiến Lee Byung Hun luôn được lựa chọn, đó là vì anh ấy là người không có ai có thể sánh bằng"; "Dàn cast này là đỉnh nhất từ trước đến nay. Nghĩ sao khi các tài năng diễn xuất Han Ji Min, Shin Min Ah, Lee Byung Hun và Bae Sung Woo thể hiện cùng nhau?"...

Ban đầu, biên kịch gửi lời mời đóng vai nam chính dành cho Jo In Sung, tuy nhiên nam diễn viên này đã từ chối.

Here dự kiến bắt đầu ghi hình vào năm 2020.

Bee