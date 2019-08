Dương Siêu Việt bất ngờ nhận lời khen diễn xuất trong phim đầu tay

Ngày 13/8, đoàn làm phim Cực hạn 17: Vũ nhĩ đồng hành tung trailer đầu tiên. Bộ phim do Dương Siêu Việt và Lương Tĩnh Khang, Chúc Tử Kiện đóng chính, nội dung được làm lại từ tác phẩm Project S The Series: Side by Side của Thái Lan. Sau đó, cụm từ ''diễn xuất của Dương Siêu Việt" nhanh chóng xuất hiện trên top 10 bảng tìm kiếm Weibo. Những biểu cảm của cô nàng trở thành đề tài được netizen bàn luận.

Các blogger tổng hợp hình ảnh biểu cảm của Dương Siêu Việt và nhận xét: "Diễn xuất rất tự nhiên, nhất là cảnh khóc". Dù lần đầu lấn sân vào phim ảnh, thành viên nhóm Rocket Girls đã thể hiện đúng tính cách tinh nghịch, hồn nhiên của nhân vật Tiểu Na. Trong cảnh khóc, biểu cảm của Dương Siêu Việt rất tự nhiên, đa dạng khiến người xem đau lòng.

Dương Siêu Việt bất ngờ nhận lời khen diễn xuất trong phim đầu tay Diễn xuất của Dương Siêu Việt.

Netizen Trung Quốc bình luận: "Trước đây thấy biểu cảm khi nói chuyện của cô ấy cứng như gỗ, thế nhưng lên phim thì nhìn tự nhiên lắm", "Tôi giải thích một chút nhé, trước đây Dương Siêu Việt cảm thấy không tự tin, bị căng thẳng, không thể khống chế biểu cảm nhưng khi tìm hiểu sẽ biết cô ấy rất hoạt bát", "Xinh thế này thì ai lại không thích chứ", "Dương Siêu Việt luôn rất chăm chỉ, thái độ rất tốt, nghiêm túc, dù khả năng còn hạn chế nhưng cũng đã rất tự nhiên rồi", "Tiểu Na trong lòng tôi chính là dáng vẻ tinh nghịch như vậy đó. Bất luận là nét diễn hay nhan sắc, Dương Siêu Việt đều không gây thất vọng"...

Nữ ca sĩ có ưu điểm ngoại hình nhưng chưa từng học diễn xuất.

Dương Siêu Việt nổi tiếng từ show tuyển chọn Produce 101 phiên bản Trung Quốc. Khi mới ra mắt, cô nàng bị chỉ trích là bất tài, chỉ biết khóc lóc. Nhờ mức độ nổi tiếng cao, được công ty ưu ái, Dương Siêu Việt xuất hiện trên nhiều show giải trí, lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ban đầu, khán giả cho rằng cô nàng không có tài, không thể đóng phim và sẽ là nhân tố ''kéo thấp'' chất lượng của tác phẩm. Tuy nhiên, qua trailer phim đầu tiên, netizen có cái nhìn khác về Dương Siêu Việt. Sau Cực hạn 17: Vũ nhĩ đồng hành, cô nàng còn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Trung Quốc.

Cực hạn 17: Vũ nhĩ đồng hành kể về câu chuyện của Bình An, Tiểu Na, Tử Hào, những người trẻ tuổi yêu thích bộ môn cầu lông. Dương Siêu Việt thủ vai Tiểu Na, nhân viên làm việc ở sân cầu lông, tinh nghịch, vui vẻ và mang tình yêu cuồng nhiệt với cầu lông.

Bộ phim dài 12 tập, mỗi tập 30 phút, bắt đầu lên sóng vào 13/8 trên kênh QQ, Mango TV.

Bao Bao