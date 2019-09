Gong Hyo Jin dạy chị em cách giải quyết bạn trai cũ trong phim mới

"Nữ hoàng phim rom-com" Gong Hyo Jin và tài tử Kim Rae Won sẽ tái hợp trong phim điện ảnh hài - lãng mạn mang tên The Most Ordinary Romance của đạo diễn Kim Han Gyul. Phim xoay quanh nam chính Jae Hoon (Kim Rae Won) là một anh sếp đứng đắn, nghiêm túc trong công việc. Jae Hoon chỉ có một điểm yếu là hễ say xỉn, anh lại nhắn tin cho bạn gái cũ.

Poster phim.

Trong trailer đầu tiên, Jae Hoon vật vã uống rượu để quên đi nỗi đau thất tình. Anh nhắn tin không ngừng cho bạn gái cũ để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại hối hận về hành động này. Luôn cố tỏ ra không vấn đề gì sau khi chia tay nhưng Jae Hoon thực chất là người đàn ông yếu đuối trong chuyện tình cảm.

Trong khi đó, nữ chính Sun Young (Gong Hyo Jin) có tính cách mạnh mẽ, trái ngược với Jae Hoon. Cô là người không bao giờ có suy nghĩ hão huyền về tình yêu. Cuộc sống sau khi chia tay của Sun Young gặp nhiều khó khăn khi gã bạn trai cũ tồi tệ luôn làm phiền nhưng cô đã thẳng thừng đáp trả. Một khi chia tay, Sun Young dứt khoát hẳn với người cũ, không dây dưa làm phiền đến nhau.

Sự tương phản của 2 nhân vật nam nữ chính hứa hẹn một chuyện tình hài hước và lãng mạn được xây dựng từ hai con người vừa phải vượt qua giai đoạn hậu chia tay.

Nam chính Jae Hoon đau khổ sau khi chia tay bạn gái.

Gong Hyo Jin là gương mặt quen thuộc với các bộ phim tình cảm hài trên truyền hình. Vào vai Sun Young, nữ diễn viên 39 tuổi thể hiện khí chất "chị đại" đầy cá tính. Kim Rae Won nổi tiếng với bộ phim Chuyện tình Harvard. Diễn xuất của tài tử 38 tuổi đã được chứng minh qua nhiều tác phẩm như Cô dâu 15 tuổi, Chuyện tình bác sĩ...

15 năm trước, Kim Rae Won và Gong Hyo Jin từng hợp tác trong drama Snowman (2003). Khán giả mong đợi màn tái hợp của họ trong phim điện ảnh mới.

Nữ chính Sun Young mạnh mẽ.

Hình ảnh cặp đôi chính cùng lời giới thiệu "chuyện tình thực tế và chân thật, tuy lạ thường với người khác, nhưng lại đặc biệt với tôi" trong The Most Ordinary Romance gây tò mò với khán giả. Ngoài ra, các diễn viên phụ Kang Ki Young, Jung Woong In, Jang So Yeon... cũng là những cái tên quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc. Với dàn diễn viên thực lực, The Most Ordinary Romance được khán giả mong đợi khi ra rạp vào tháng 10 tới.

The Most Ordinary Romance

Nhung Mai