IU - Yeo Jin Goo có cảnh hôn thực sự trong 'Hotel Del Luna'

Cuối tuần qua, hai tập 11 và 12 của Hotel Del Luna lên sóng, giải đáp nhiều tình tiết đang gây thắc mắc cho khán giả.

Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) đã nhìn thấy quá khứ của Jang Man Wol (IU) trước khi cô chịu lời nguyền bất tử. Đó là lúc thị vệ Go Chung Myung (Lee Do Hyun) cầm quà và chờ đợi Jang Man Wol ở bờ sông như đã hẹn. Go Chung Myung không hề vì cưới công chúa mà phản bội Jang Man Wol, thậm chí còn tìm cách để cô thoát tội và trốn khỏi thành. Những câu hỏi của khán giả về quan hệ giữa Go Chung Myung và Jang Man Wol sau 1.000 năm đã được giải đáp.

Jang Man Wol luôn lo lắng cho Goo Chan Sung.

Trong tập 11, thần Ma Go Ma (do Seo Yi Sook thủ vai) xuất hiện trước mặt Jang Man Wol và nói chính xác những gì trong lòng cô đang sợ. Điều Jang Man Wol sợ không phải những bông hoa tàn đi, mà là mất Goo Chan Sung.

Đúng lúc đó, Goo Chan Sung bị Seol Ji Won (David Lee) hãm hại. Bông hoa Goo Chan Sung tặng cho Jang Man Wol đã héo úa. Điều này làm cho bà chủ khách sạn Luna sợ hãi. Cô cảm nhận thấy có điều gì không ổn đang xảy đến với người quản lý. Cũng trong lúc đó, cây thần của Jang Man Wol đã rụng một cánh hoa. Điều này đồng nghĩa thời gian của cặp đôi này không còn nhiều, trong khi tình cảm của họ mới bắt đầu chớm nở.

Nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi trong tập 12.

Sang tập 12, cả hai gặp lại nhau trong nước mắt. Goo Chan Sung xuất hiện với những vết cắt khắp cơ thể. Anh chạy lại ôm Jang Man Wol thật chặt và nói: "Khi em rời đi, đừng sợ hãi. Dù anh chỉ là một người yếu đuối nhưng những gì anh đang làm là dành tất cả mọi thứ để yêu em". Jang Man Wol không ngần ngại trao cho Goo Chan Sung một nụ hôn ngọt ngào, khác hẳn nụ hôn cưỡng ép của cô trước đây.

Song song với tình yêu giữa Goo Chan Sung - Jang Man Wol nảy nở, quá khứ của Go Chung Myung cũng được đề cập. Chính Go Chung Myung là người gây ảnh hưởng đến cặp đôi nhân vật chính.

Cảnh hôn trong tập 12 hotel del luna Trích đoạn cảnh hôn trong tập 12.

Chi Chi