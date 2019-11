Ji Chang Wook có nụ hôn lãng mạn trong 'Melting Me Softly'

Ngày 19/10, đài tvN tung loạt ảnh giới thiệu tập 6 của bộ phim Melting Me Softly. Trong ảnh, nhân vật nam chính Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) và nữ chính Go Mi Ran (Won Jin Ah) đang trao nhau nụ hôn lãng mạn trong mưa, hứa hẹn diễn biến phim được đẩy nhanh hơn trong những tập tiếp theo.

Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi chính trong 'Melting Me Softly'.

Ekip sản xuất cho biết, nụ hôn đầu tiên giữa Ma Dong Chan và Go Mi Ran phản ánh những thay đổi cảm xúc mà cặp đôi trải qua sau một thời gian tiếp xúc với nhau. Câu chuyện của Melting Me Softly cũng sẽ có tiến triển hơn sau nụ hôn của hai nhân vật chính.

Mi Ran tiến tới trao Dong Chan nụ hôn dưới mưa.

Melting Me Softly thuộc thể loại hài hước lãng mạn, kể về hành trình hòa nhập với thế giới của giám đốc truyền hình Ma Dong Chan (Ji Chang Wook). Năm 1999, anh cùng Go Mi Ran (Won Jin Ah) tham gia một thử thách thí nghiệm trong 24h nhưng bất ngờ gặp "trục trặc kỹ thuật" dẫn đến việc bị "đông lạnh" suốt 20 năm.

Khi tỉnh dậy, hai người vẫn trẻ như xưa nhưng loạt rắc rối xảy ra. Ma Dong Chan và Go Mi Ran phải duy trì nhiệt độ cơ thể không vượt 33 độ C nếu không muốn mất mạng. Tuy nhiên, họ không may "phải lòng" nhau và mỗi lần rung động thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên vượt ngưỡng giới hạn. Ban đầu, sự quan tâm của Dong Chan dành cho Mi Ran xuất phát từ sự day dứt, hối lỗi với cô gái này, nhưng dần dần anh bắt đầu có cảm xúc khác lạ với cô. Chưa dừng ở đó, người yêu cũ của Ma Dong Chan là Na Ha Young (Yoon Se Ah) ngỏ ý muốn quay lại với anh, tạo nên mối tình tay ba công sở hấp dẫn.

Cảnh hôn lãng mạn của Ji Chang Wook sẽ được tiết lộ trong tập 6 của bộ phim Melting Me Softly (Nhẹ nhàng tan chảy), phát sóng lúc 9 giờ tối (giờ Seoul) ngày 19/10 trên tvN.

Bee