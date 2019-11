Ji Chang Wook thất thế trong cuộc đua rating với Lee Seung Gi

Cuộc đua rating của Vagabond (Lee Seung Gi, Suzy) và Melting Me Softly (Ji Chang Wook, Won Ji Ah) được đánh giá là màn cạnh tranh đáng chú ý trong tháng 10. Cả hai đều là những "nam thần" nổi tiếng hàng đầu, cùng trở lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau một thời gian dài vắng bóng.

Lee Seung Gi và Ji Chang Wook gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trái ngược với sự mong chờ của mọt phim Hàn, dự án Melting Me Softly của Ji Chang Wook không đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Melting Me Softly là dự án đầu tiên của Ji Chang Wook sau 2 năm đi nghĩa vụ quân sự. Bộ phim thuộc thể loại hài hước lãng mạn, kể về hành trình hòa nhập với thế giới của giám đốc truyền hình Ma Dong Chan (Ji Chang Wook). Năm 1999, anh cùng Go Mi Ran (Won Jin Ah) tham gia một thử thách thí nghiệm trong 24h nhưng bất ngờ gặp "trục trặc kỹ thuật" dẫn đến việc bị "đông lạnh" suốt 20 năm.

Netizen đánh giá Melting Me Softly là drama "trung bình yếu". Điểm sáng duy nhất của phim là Ji Chang Wook, còn kịch bản lẫn lời thoại đều nhạt nhòa, kém hấp dẫn. Ngoài ra, diễn xuất non nớt của nữ chính Won Ji Ah, sự liên kết rời rạc của dàn diễn viên phụ trong Melting Me Softly cũng tạo nên tổng thể kém thu hút khán giả.

Màn comeback của Ji Chang Wook trong Melting Me Softly bị chê là "hố đen trong sự nghiệp diễn xuất".

Rating Melting Me Softly liên tục xuống thấp đến "báo động". Dù phát sóng trong khung giờ đẹp vào cuối tuần trên đài tvN, bộ phim này chỉ đạt tỷ suất người xem khoảng 1-2%. Mức rating cao nhất của Melting Me Soflty là 3,2% trong tập 4. Tập mới nhất lên sóng ngày 27/10 là 2,1%.

Trước đây, Ji Chang Wook từng tham gia nhiều drama nổi tiếng như Empress Ki, Healer, K2, Suspicious Partner... Người hâm mộ đánh giá nam diễn viên năm 1987 thường có duyên với những bộ phim hành động, hơn là phim tình cảm hài hước. Thời gian gần đây, những drama tình cảm nhẹ nhàng đã trở thành đề tài bị bão hòa trên màn ảnh Hàn. Netizen cho rằng Ji Chang Wook nên lựa chọn những kịch bản hấp dẫn hơn trong tương lai không muốn có thêm hố đen trong sự nghiệp diễn xuất.

Vagabond của Lee Seung Gi duy trì tỷ suất người xem ổn định.

Trong khi đó, drama Vagabond của Lee Seung Gi lại nhận được phản ứng tích cực của khán giả. Đây là "bom tấn" truyền hình được đầu tư kinh phí "khủng". Trong Vagabond, Lee Seung Gi thể hiện vai diễn chàng cựu diễn viên đóng thế Cha Dal Gun. Vụ rơi máy bay bí ẩn khiến 211 người thiệt mạng, Cha Dal Gun thay đổi thành một con người khác. Cùng nữ điệp viên Goo Hae Ri (Suzy) của Cục Tình Báo Quốc Gia, anh dấn thân vào con đường nguy hiểm, khai phá những bí mật đen tối phía sau vụ tai nạn.

Từ mức rating 6,3% trong tập đầu tiên, Vagabond đã tăng tỷ suất người xem, duy trì mức 10-11% trong những tập mới nhất. Trong Vagabond, Lee Seung Gi chứng minh rằng anh là một diễn viên có thực lực chứ không chỉ là ca sĩ hay MC. Những pha hành động mãn nhãn của Lee Seung Gi là một trong những yếu tố giữ chân khán giả ở lại với Vagabond. Vai diễn Cha Dal Gun cũng được xem là "đo ni đóng giày" cho Lee Seung Gi. Trước khi phim bấm máy, nam tài tử đã nỗ lực tập luyện, tăng cường sức khỏe để tự mình thực hiện các cảnh quay khó nhằn trong phim.

Lee Seung Gi được đánh giá là nam diễn viên rất chịu khó làm mới hình ảnh qua các dự án. Năm 2004, anh có biệt danh "chàng rể quốc dân" sau vai diễn Hwang Tae Cha trong Những nàng công chúa nổi tiếng. Sau này, Lee Seung Gi tham gia những drama như Người thừa kế sáng giá, Bạn gái tôi là hồ ly, Gu Family Book,... Có thể nói rằng vai diễn điệp viên trong Vagabond chính là một điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Seung Gi.

Cảnh hôn của Ji Chang Wook và đàn chị Yoon Se Ah khiến fan 'quắn quéo' Trích đoạn phim Melting Me Softly.

Lee Seung Gi Suzy Trích đoạn phim Vagabond.

Được khán giả mang lên bàn cân so sánh từ khi Vagabond và Melting Me Softly chưa lên sóng, Lee Seung Gi đang chiếm ưu thế so với ngôi sao phim hành động một thời Ji Chang Wook. Vagabond liên tục vào top tìm kiếm trên Naver, đạt rating ấn tượng còn Melting Me Softly lại "lặn mất tăm". Cả hai drama đều chưa kết thúc nhưng kết quả màn comeback của hai nam diễn viên nổi tiếng đã được người xem dự đoán. Không ít người cho rằng phần thắng trong cuộc đua song mã này hoàn toàn nghiêng về Lee Seung Gi.

Hiện Vagabond vẫn đang tiếp tục phát sóng vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh SBS. Melting Me Softly được phát sóng vào tối thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.

Nhung Mai