Kết cục 'hack não' của 'Stranger from Hell' làm khán giả rợn người

Phim kinh dị Stranger from Hell của đài OCN lên sóng vào cuối tháng 8 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Phim được đánh giá là chuyển tải thành công những gì đặc sắc nhất từ bản webtoon của tác giả Kim Yong Ki. Stranger from Hell được dàn dựng kết hợp giữa chất kinh dị bí hiểm, ám ảnh, thêm hiệu ứng âm nhạc với các góc quay trong không gian u ám, ảm đạm đã không ít lần khiến khán giả rùng mình.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của chàng trai nghèo Yoon Jong Woo (Im Si Wan), vì kinh tế eo hẹp nên phải sống tạm trong khu nhà trọ xập xệ, cũ nát cùng những người hàng xóm kỳ lạ và lập dị. Stranger from Hell đạt rating cao ngay từ những tập đầu, đánh dấu sự trở lại sau khi nhập ngũ của Im Si Wan và vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của "Thần chết" Lee Dong Wook.



Từ sau tập 3, diễn biến phim chậm đi, không có nhiều đột phá, nhiều tình tiết quá rùng rợn khiến người xem sợ hãi làm rating giảm. Nhưng đến tập 6, khán giả bắt đầu bị cuốn vào âm mưu thực sự của nha sĩ Seo Moon Jo (Lee Dong Wook) đối với nam chính Yoon Jong Woo (Im Si Wan). Anh muốn biến chàng trai trẻ Yoon Jong Woo trở thành kẻ máu lạnh, độc ác giống mình qua hành động rủ cậu cùng tham gia bữa tiệc thịt sống, thôi thúc cậu phản kháng mấy tên biến thái ở cùng xóm trọ và liên tục gieo rắc triết lý: "Ghét ai thì phải lớn tiếng la mắng họ, muốn chửi thì phải chửi và muốn giết ai thì phải giết bằng được người ấy. Đó mới là cuộc sống".

Seo Moon Jo sắp đặt những cái chết rùng rợn trong khu nhà trọ.

Càng thân thiết với nha sĩ Seo, Jong Woo càng có những hành động khó hiểu khi liên tục dính líu vào mấy vụ giết người do Seo Moon Jo sắp đặt. Sau khi gây gổ với đồng nghiệp và cãi lộn với sếp, cậu tự vấn: "Giờ đây mình đã mất dần sự kiểm soát. Ai đã biến mình trở thành người như thế này? Là những người ở xóm trọ hay đồng nghiệp? Hay bởi vốn dĩ đây là con người thật của mình? Đến giờ chính mình vẫn không biết con người thực sự của mình là gì nữa mà".

Jong Woo chỉ có khao khát duy nhất là rời khởi nhà trọ Eden và vòng truy đuổi của Seo Moon Jo.

Đoạn cuối của tập 8 là cảnh Seo Moon Jo giết giám đốc nơi Jong Woo làm việc vì dám đối xử không tốt với "người đã lọt vào mắt xanh" vị nha sĩ này. Sau khi giết người man rợn, nha sĩ Seo đóng giả nạn nhân và lân la hỏi vị trí Jong Woo đang ở cùng bạn gái.

Sau đó Seo Moon Jo đã bắt cóc Min Ji Eun (bạn gái Jong Woo) để dụ cậu quay về xóm trọ giải quyết mọi việc. Sau nhiều lần nhẫn nhịn, Jong Woo liều mạng phản kháng để cứu bạn gái và bản thân thoát khỏi nỗi ám ảnh trong thời gian qua. Những gì bạo lực nhất của Stranger from Hell đã được thể hiện qua cảnh phim này.

Cảnh sát So Jung Hwa cũng phát hiện những điểm kỳ lạ của xóm trọ Eden và xông vào trợ giúp. Từ đây, bộ mặt thật của bà chủ xóm trọ cũng như những tên hàng xóm quái gở khác đều được hé lộ. Bà chủ trọ Eom Bok Soon (Lee Jung Eun), ông chú phòng 314 Hong Nam Bok (Lee Joong Ok) và Byun Deuk Jong (Park Jong Hwan) ở phòng 306 "thanh toán" lẫn nhau vì những nhu cầu tâm sinh lý bệnh hoạn.

Khi tập 10 khép lại, khán giả đều cảm thấy thở phào vì cái kết có hậu cho nam chính. Dù phim có nhiều cảnh quay kinh dị, bạo lực, người xem vẫn cảm thấy đó là một cái kết khá ổn khi cả Jong Woo, Ji Eun và cảnh sát So Jung Hwa đều rời khỏi xóm trọ an toàn.

Đoạn kết phim bạo lực và nụ cười gây ám ảnh cho khán giả.

Thế nhưng khi ngẫm lại những hình ảnh cuối cùng của Stranger from Hell, không ít người cảm thấy rùng mình khi nhận ra Jong Woo có những biểu hiện lạ. Anh đeo chiếc vòng đầy răng ghê rợn, liên tục viết chữ "chết" trên máy tính. Phim còn hé lộ Jong Woo mới là kẻ đã giết hết những người còn lại trong xóm trọ Eden theo đúng những gì Seo Moon Jo "đào tạo". Kẻ sát nhân thực sự - Seo Moon Jo - vẫn giữ nụ cười man rợ, ám ảnh người xem đến phút cuối cùng.

