Khả năng diễn xuất của các thành viên I.O.I khi lấn sân phim ảnh

Ra mắt vào 4/5/2016, I.O.I là girlgroup gồm 11 thành viên bước ra từ show Produce 101 mùa thứ nhất. Nhóm đã phát hành 2 mini album và 2 đĩa đơn, tất cả đều tạo tiếng vang và ghi dấu ấn với khán giả. Sau khi nhóm tan rã, các thành viên đều đang định hình cho mình những bước tiếp theo trên con đường nghệ thuật. Chung Ha, Somi theo đuổi sự nghiệp ca hát solo; Se Jeong, Mina, Kyul Kyung ra mắt trong nhóm mới và thử sức với diễn xuất...

11 cô gái của I.O.I lúc còn hoạt động.

1. Se Jeong

Se Jeong có vai diễn đầu tay trong 'School 2017'.

Ngay lần đầu tham gia diễn xuất, Á quân Produce 101 đã đảm nhận vai chính trong series phim học đường School 2017. Cô gặp nhiều tranh cãi khi bị chê biểu cảm gượng, diễn xuất non nớt. School 2017 không tạo được tiếng vang vì dàn diễn viên kém tên tuổi, nhan sắc không nổi trội và nội dung thiếu mới mẻ.

Se Jeong nhận được vai chính dù là cái tên mới do nhà sản xuất School 2017 cảm thấy cựu thành viên của I.O.I có tiềm năng diễn xuất và luôn tràn đầy năng lượng. Tuy vậy, kết quả của School 2017 đã khiến các nhà làm phim thất vọng.

Se Jeong tiếp tục được đóng chính trong 'I Wanna Hear Your Song'.

Sau phim đầu tay không thành công, Se Jeong tiếp tục góp mặt với vai chính trong drama khác của KBS mang tên I Wanna Hear Your Song. Se Jeong vào vai Hong Yi Young, người bị vướng vào một vụ án mạng nhưng sau đó đã mất trí nhớ. Cô mất ngủ hàng đêm và phải nhờ vào tiếng hát của nghệ sĩ dương cầm Jang Yoon (Jeong Woo Jin) mới có thể ngủ được. Hai người đã cùng nhau tìm ra sự thật của vụ án mạng.

Trong I Wanna Hear Your Song, Se Jeong được nhận xét có tiến bộ trong diễn xuất sau thời gian chăm chỉ học hỏi.

2. Chae Yeon

Vẻ đẹp trong sáng của Chae Yeon phù hợp với vai diễn tình đầu.

Ngay sau khi debut với I.O.I, Chae Yeon đã được mời đóng phim. Cô nàng tham gia một vài phim nhỏ, webdrama trên các truyền hình cáp. Sở hữu ngoại hình trong sáng, thu hút, Chae Yeon nhanh chóng thành công với vai diễn nữ sinh trong các phim Love Again hay 109 Strange Things. Cô nàng được khen ngợi về diễn xuất tự nhiên.

Năm 2019, Chae Yeon có 2 dự án mới là To Jenny và Because It's My First Love. Cả hai drama này cô đều đóng vai nữ chính. Khán giả đang mong chờ 2 bộ phim được phát sóng.

Chae Yeon trong phim mới 'To Jenny'.

3. Mina

Khi lấn sân sang phim ảnh, Mina được chọn vào các vai phụ. Cô bắt đầu với vai diễn thời nhỏ của nữ chính Han Ye Seul trong Children of 20th Century năm 2017. Mina thu hút khán giả với diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài đáng yêu. Nhờ vai diễn đầu tay này, Mina góp mặt trong nhiều dự án truyền hình khác và chứng minh được khả năng diễn xuất.

Cũng trong 2017, Mina tham gia vào dự án đặc biệt Drama Stage của đài tvN mang tên History of Walking Upright.

Kang Mina trong 'Hotel Del Luna'.

Đến với drama đang hot nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn hiện nay - Hotel Del Luna - Mina cũng góp mặt trong một vai phụ. Cô đóng vai Kim Yuna, một nữ sinh trung học xinh xắn và thông minh. Sau khi qua đời trong một vụ tai nạn, Yuna vô tình gặp được bà chủ khách sạn Jang Man Wol (IU) và được nhận vào làm việc tại khách sạn ma quái Del Luna. Chuyện tình ngọt ngào của cô nàng với Ji Hyun Joong (P.O) nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

4. Yoo Jung và Do Yeon

Vai diễn khách mời của đôi bạn thân Yoo Jung (trái) và Do Yeon trong 'Idol Forever'.

Yoo Jung và Do Yeon diễn vai khách mời trong webdrama Idol Fever. Bộ phim do công ty Fantagio sản xuất nhằm giới thiệu nhóm diễn viên mới. Hai cô nàng đóng vai trò là người dẫn dắt câu chuyện. Do chỉ là vai khách mời, diễn xuất của Yoo Jung và Do Yeon không quá ấn tượng, họ dường như bê nguyên tính cách của mình vào phim.

5. So Hye

Kim So Hye là thành viên im ắng nhất sau khi I.O.I tan rã. Có thông tin cô sẽ tập trung cho sự nghiệp diễn xuất nhiều hơn là ca hát. Kim So Hye từng có cơ hội góp mặt với vai nữ chính Kang Duk Soon trong bộ phim ngắn Kang Duk Soon's Love History và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Diễn xuất nội tâm của So Hye mang đến nhiều cảm xúc chân thật cho khán giả.

Kim So Hye trong phim 'Kang Duk Soon's Love History'.

So Hye tiếp tục góp mặt trong một bộ phim chiếu online tên Society That Forces Dating trong 2019. Vai diễn của cô là Han Sa Rang - một cô gái độc thân hạnh phúc bên chú mèo cưng, không quan tâm đến chuyện yêu đương. Cho đến một ngày, cô rung động trước anh chàng Seung Hyuk (Kim Young Jae) và bắt đầu hiểu tình yêu là gì.

Kim So Hye trong 'Society That Forces Dating'.

5 tập phim Society That Forces Dating đều được lên sóng qua ứng dụng Olleh TV trên điện thoại trước khi được chia sẻ trên Facebook và YouTube của OnStyle định kỳ vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

6. Kyul Kyung (Chu Khiết Quỳnh)

Tạo hình của Kyul Kyung trong 'Đại Đường nữ pháp y'.

Sau khi I.O.I tan rã, Kyul Kyung ra mắt cùng Pristin nhưng không thành công. Cô trở về quê nhà Trung Quốc và tham gia các show truyền hình, đóng phim. Lần đầu đóng vai chính, Kyul Kyung đảm nhiệm vai Nhiễm Nham, một bác sĩ pháp y "xuyên không" về thời nhà Đường trong Đại Đường nữ pháp y. Nhiễm Nham bắt tay vào điều tra những vụ án mạng kỳ lạ dựa trên kiến thức pháp y hiện đại.

Vẻ ngoài mong manh, thuần khiết của cô được khen là hợp với tạo hình cổ trang. Đại Đường nữ pháp y được kỳ vọng là bước đệm phát triển sự nghiệp diễn xuất của Kyul Kyung. Bộ phim đang trong quá trình quay, sẽ phát sóng trên trang mạng Youku Trung Quốc.

7. Chung Ha

Chung Ha là thành viên I.O.I thành công nhất sau khi nhóm tan rã với vai trò nghệ sĩ solo. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô nàng tài năng này cũng "bỏ túi" một vài vai diễn khách mời trong phim.

Trước khi debut cùng I.O.I, Chung Ha từng tham gia một phân cảnh trong bộ phim Master's Sun. Đến phim LUV PUB, dù chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng vẻ đẹp dịu dàng của cô đã khiến khán giả ấn tượng.

Chung Ha làm cameo cho chính bộ phim cô hát OST 'LUV PUB'.

Ngoài ra, Chung Ha còn góp mặt trong dự án Entourage gồm dàn cast nổi tiếng: Jo Jin Woong, Seo Kang Joon, Lee Kwang Soo, Park Jung Min, Lee Dong Hwi...

Nhung Mai