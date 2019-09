Khán giả phấn khích vì diễn xuất của IU trong 'Hotel Del Luna'

Hotel Del Luna, có sự tham gia của IU và Yeo Jin Goo, được khán giả nhận xét ngày càng hấp dẫn. Diễn biến trong hai tập 13 và 14 của phim đã "mở toang" quá khứ của nhân vật Jang Man Wol (IU), đồng thời cho khán giả biết về mối tình tay ba vượt thời gian giữa Jang Man Wol, Go Chung Myung (Lee Do Hyun) và Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo).

Go Chung Myung nguyện chết dưới tay Jang Man Wol.

1.000 năm trước, Jang Man Wol tưởng rằng Go Chung Myung và công chúa đã cùng lập mưu lừa cô, hại chết người bạn thân nhất của cô. Để trả thù, Jang Man Wol vào cung, đóng giả là cô dâu trong đêm tân hôn với Go Chung Myung và định giết chết hắn ta. Không ngờ, chính Go Chung Myung đã tự lao vào lưỡi kiếm của Jang Man Wol, chọn cái chết để chuộc lại lỗi lầm.

Hành động của Go Chung Myung khiến khán giả bất ngờ. Sau khi chết, Go Chung Myung đã hóa thành đom đóm và quanh quẩn bên Jang Man Wol suốt 1.000 năm nay mà cô không hề hay biết. Chỉ đến khi Goo Chan Sung nhìn thấy điều đó qua giấc mơ, bí mật này mới được tiết lộ.

Jang Man Wol và Go Chung Myung gặp lại nhau.

Cuối cùng, Jang Man Wol và Go Chung Myung đã gặp lại nhau trong tập 14. Ánh mắt hai người nhìn nhau chứa đựng cả khổ đau và hận thù. Trong khi đó, tính mạng của Goo Chan Sung lại bị đe dọa bởi linh hồn Seol Ji Won (David Lee) độc ác. Để cứu Chan Sung, Go Chung Myung đã nhập hồn vào anh.

Diễn xuất của bộ ba IU, Lee Do Hyun và Yeo Jin Goo trong hai tập cuối tuần qua nhận được nhiều lời khen của khán giả. Yeo Jin Goo đã rất xuất sắc khi diễn vai bị nhập hồn. "Ánh mắt của Yeo Jin Goo y hệt như Lee Do Hyun vậy đó. Đỉnh của đỉnh!", khán giả bình luận về diễn xuất của Yeo Jin Goo.

IU tiếp tục thể hiện năng lực diễn xuất với gương mặt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Jang Man Wol đã nhận ra người đàn ông cô thù hận nhất lại đang chiếm cơ thể người mà cô yêu thương nhất. Hai thái cực tình cảm của Jang Man Wol được IU thể hiện rõ nét qua biểu cảm và từng cử chỉ nhỏ.

Nội dung của Hotel Del Luna cũng ngày càng hấp dẫn. Khán giả chờ đợi hai tập phim cuối lên sóng vào tuần sau sẽ giải quyết mối quan hệ tay ba và số phận của Jang Man Wol.

Khán giả phấn khích vì diễn xuất của IU trong 'Hotel Del Luna' Diễn biến tập 14.

Chi Chi