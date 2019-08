Kim Go Eun và Jung Hae In thành tình đầu của nhau trong phim điện ảnh mới

Jung Hae In và Kim Go Eun sẽ có phim điện ảnh lãng mạn ra mắt trong tháng 8 này. Bộ phim mang tên Tune in for Love, xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai người trẻ tuổi. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm với nhau nhưng vì hoàn cảnh bên ngoài khiến cả hai xa cách.

Nữ chính trong phim là Mi Soo (Kim Go Eun), làm việc tại một tiệm bánh. Nơi đây, cô đã gặp gỡ Hyun Woo (Jung Hae In). Qua thời gian, hai người tình cờ gặp lại nhau. Bộ phim là câu chuyện về việc hai người đã nối lại tình xưa như thế nào.

Trailer của Tune in for Love cũng giới thiệu qua về phim. Mở đầu là cảnh người dẫn chương trình trên radio Yoo Yeol đặt ra câu hỏi: "Có ai đó mà bạn rất muốn gặp lại đúng không? Làm cách nào để chúng ta có thể gặp lại người đó?". Khi nghe được câu hỏi này, Mi Soo bỗng nhiên nhớ về Hyun Woo và mối quan hệ của hai người qua từng mốc thời gian.

Hai người gặp gỡ nhau lần đầu vào năm 1994 và bắt đầu một tình yêu ngọt ngào, trong sáng. Tuy vậy, họ vẫn phải chia tay. Hai người tái ngộ một vài năm sau đó với những khoảnh khắc ấm áp bên nhau nhưng tình yêu giữa họ không thể như xưa. Hyun Woo và Mi Soo đều đã thay đổi. Trong một khoảnh khắc của trailer, Mi Soo rơi nước mắt còn Hyun Woo giận dữ ném vỡ cửa kính xe ôtô. Anh nói rằng: "Anh rất muốn quay lại quá khứ".

Tình yêu của Mi Soo và Hyun Woo trong phim là tình yêu đầu ngọt ngào nhưng dang dở, để lại những tiếc nuối khi gặp được đúng người mình yêu nhất mà hoàn cảnh lại không thể đưa họ đến với nhau.

Sự tương tác giữa Jung Hae In và Kim Go Eun rất ngọt ngào. Kim Go Eun đẹp trong sáng, thuần khiết trong phim. Còn Jung Hae In vẫn được xây dựng với hình tượng "trai đẹp ngốc nghếch" đáng yêu.

Bối cảnh trong Tune in for Love được xây dựng vào những năm 1990 - 2000 với phong cách đặc trưng về trang phục, quần áo, âm nhạc.

Phim sẽ ra rạp vào 28/8.

Trailer phim.

Chi Chi