Kim So Hyun có 'cảnh giường chiếu' đầu tiên trong sự nghiệp

Sức hút từ drama The Take of Nokdu đang khiến tên tuổi Kim So Hyun được bàn luận nhiều trên các diễn đàn phim ảnh. Phim xoay quanh hai nhân vật chính: kỹ nữ tập sự Dong Joo (Kim So Hyun) và chàng trai giả gái Nok Du (Jang Dong Yoon).

Kim So Hyun kết đôi cùng Jang Dong Yoon trong The Tale of Nokdu.

The Tale of Nokdu hấp dẫn khán giả bởi nội dung mới lạ, những tình tiết gay cấn và đặc biệt là chuyện tình lãng mạn của Dong Joo - Nok Du. Trong tập 22 vừa lên sóng, cảnh "giường chiếu" của cặp đôi khiến khán giả "phát cuồng". Video cắt cảnh này vào top xem nhiều nhất trên Naver.

Trong phân cảnh này, khi màn đêm buông xuống, Dong Joo thoải mái sà vào vòng tay ấm áp của Nok Du. Cho rằng Nok Du đã ngủ, Dong Joo đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người yêu. Nàng giật mình vì nhận ra Nok Du vẫn chưa ngủ. Nok Du trìu mến nhìn người yêu và nói: "Ta vốn dĩ đã ngủ rồi mà, rõ ràng đã nhắm tịt mắt lại rồi cơ mà, là nàng đánh thức ta đấy chứ. Nhưng nàng nghĩ ta có thể ngủ được trong tình huống này sao?". Sau đó, Nok Du trao cho Dong Joo những nụ hôn ngọt ngào từ trán đến môi.

Cảnh hôn của hai nhân vật chính khiến khán giả thích thú.

Netizen thích thú để lại bình luận sau cảnh hôn môi nồng thắm của cặp đôi chính The Tale of Nokdu. "Cuối cùng Nok Du cũng có thể hôn nữ chính, anh không cần hôn nam phụ nữa rồi".

Các fan cũng cho rằng The Tale of Nokdu đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp phim ảnh của Kim So Hyun. Trong các drama trước đây, cô từng quay những cảnh hôn, nhưng đây là cảnh "giường chiếu", cảnh "người lớn" đầu tiên của Kim So Hyun. Fan của nữ diễn viên hy vọng bộ phim này sẽ giúp cô thoát khỏi cái bóng danh hiệu "sao nhí" một thời.

Kim So Hyun có 'cảnh giường chiếu' đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất

The Tale of Nokdu đang chiếu vào tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh KBS2.

Nhung Mai