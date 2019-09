Kim Soo Hyun sẽ đóng cameo trong tập cuối 'Hotel Del Luna'

Ngày 29/8, nhà sản xuất Hotel Del Luna thông báo Kim Soo Hyun sẽ có một vai khách mời trong tập cuối phim. Thông tin cụ thể về vai diễn của anh chưa được tiết lộ.

Kim Soo Hyun (giữa) từng gửi tặng xe cà phê cho đoàn phim.

Kim Soo Hyun là người bạn thân thiết của các diễn viên và cả đoàn làm phim Hotel Del Luna. Anh từng làm việc với đạo diễn sản xuất Oh Choong Hwan trong My Love From the Star, hợp tác với IU trong Dream High và Producer, đóng cùng Yeo Jin Goo trong The Moon Embracing the Sun.

Khi Hotel Del Luna đang được quay, Kim Soo Hyun đã gửi một xe cà phê và đồ ăn đến trường quay tặng đoàn làm phim.

Không chỉ là drama đang gây sốt màn ảnh Hàn Quốc, Hotel Del Luna còn thể hiện "đẳng cấp" với việc mời hàng loạt ngôi sao về làm khách mời. Trước Kim Soo Hyun, phim có sự góp mặt của Lee Jun Ki, Sulli, Lee Si Eon, Lee Yi Kyung, Nam Da Reum, Kim Joon Hyun...

Hotel Del Luna là drama kỳ bí giả tưởng của đài tvN, có sự tham gia của IU và Yeo Jin Goo. Phim xoay quanh Jang Man Wol (IU), bà chủ khách sạn Del Luna - nơi dừng chân của những linh hồn. Cô vướng phải lời nguyền nên đã sống 1.000 năm để tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) là người quản lý khách sạn bị Man Wol ép đến làm việc tại Del Luna. Hai người dần nảy sinh tình cảm và Chan Sung giúp Man Wol hóa giải lời nguyền trong quá khứ.

Tập cuối của Hotel Del Luna sẽ lên sóng vào 31/8.

